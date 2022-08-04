«Марибор» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 21:15 мск. «Марибор» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марибор»

Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Словенцы в концовке пропустили решающий мяч от «Шерифа».

Причем «Марибор» еще и провалил старт в своем чемпионате. В трех турах команда набрала лишь 3 очка.

Вот и последний свой поединок команда провалила. «Марибор» на выезде уступил «Коперу» (2:1).

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Словенцы постараются прервать серию своих неудач. Наверняка они будут активно атаковать.

ХИК

ХИК в своем чемпионате занимает 2 место. Причем по очкам у команды паритет с лидером «КуПСом», хоть и сыграно на матч больше.

Минувший тур внутреннего чемпионата сложился для команды позитивно. ХИК дома минимально одолел «Мариехамн».

ХИК атакует не слишком результативно. В 17 матчах чемпионата Финляндии игроки команды отличились только 25 раз.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Между тем, свой шанс в контратаке финны должны изыскать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марибор» за 2.25, на ничью за 3.25, а на ХИК — за 3.10.

«Марибор» наверняка будет активно атаковать.

ХИК также не будет отсиживаться в обороне .

В матче примерно равных по классу соперников атаковать будут оба. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.