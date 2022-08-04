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    «Марибор» и ХИК совершат голевой обмен

    «Марибор» — ХИК. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, квалификация Лиги Европы, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марибор» — ХИК
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    ХИК
    «Марибор» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 21:15 мск. «Марибор» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Марибор
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Марибор 21:15 ХИК ХИК
  • Хельсинки
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    «Марибор»

    Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Словенцы в концовке пропустили решающий мяч от «Шерифа».

    Причем «Марибор» еще и провалил старт в своем чемпионате. В трех турах команда набрала лишь 3 очка.

    Вот и последний свой поединок команда провалила. «Марибор» на выезде уступил «Коперу» (2:1).

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    Словенцы постараются прервать серию своих неудач. Наверняка они будут активно атаковать.

    ХИК

    ХИК в своем чемпионате занимает 2 место. Причем по очкам у команды паритет с лидером «КуПСом», хоть и сыграно на матч больше.

    Минувший тур внутреннего чемпионата сложился для команды позитивно. ХИК дома минимально одолел «Мариехамн».

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  • 01/08/2022

    • ХИК атакует не слишком результативно. В 17 матчах чемпионата Финляндии игроки команды отличились только 25 раз.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Между тем, свой шанс в контратаке финны должны изыскать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марибор» за 2.25, на ничью за 3.25, а на ХИК — за 3.10.

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    «Марибор» наверняка будет активно атаковать.

    ХИК также не будет отсиживаться в обороне.

    В матче примерно равных по классу соперников атаковать будут оба. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Марибор» — ХИК: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Марибор» и ХИК совершат голевой обмен
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