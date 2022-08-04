«Марибор»
Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Словенцы в концовке пропустили решающий мяч от «Шерифа».
Причем «Марибор» еще и провалил старт в своем чемпионате. В трех турах команда набрала лишь 3 очка.
Вот и последний свой поединок команда провалила. «Марибор» на выезде уступил «Коперу» (2:1).
Словенцы постараются прервать серию своих неудач. Наверняка они будут активно атаковать.
ХИК
ХИК в своем чемпионате занимает 2 место. Причем по очкам у команды паритет с лидером «КуПСом», хоть и сыграно на матч больше.
Минувший тур внутреннего чемпионата сложился для команды позитивно. ХИК дома минимально одолел «Мариехамн».
ХИК атакует не слишком результативно. В 17 матчах чемпионата Финляндии игроки команды отличились только 25 раз.
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Между тем, свой шанс в контратаке финны должны изыскать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марибор» за 2.25, на ничью за 3.25, а на ХИК — за 3.10.
«Марибор» наверняка будет активно атаковать.
ХИК также
В матче примерно равных по классу соперников атаковать будут оба. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.