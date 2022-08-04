4 августа, Оросен, третий раунд Лиги конференций — «Лиллестрем» примет «Антверпен». Игра назначена на 20:00 по мск. «Лиллестрем» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лиллестрем»

Прошлый раунд отбора клуб преодолел более чем уверенно. В двух матчах «Лиллестрем» разгромил команду «Сейняйоки» со счетом 6:2.

Чемпионат Норвегии давно начался и там хозяева находятся на втором месте с 36 очками. У них 11 побед в 16 матчах турнира.

В последних матчах норвежского первенства «канарейки» обыграли «Одд» (2:1) и «Сарпсборг» (2:0).

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В прошлом сезоне команда не принимала участия в еврокубках.

«Антверпен»

Бельгийский коллектив провел уже 4 официальных поединка. Два в чемпионате Бельгии и два в квалификации Лиги конференций.

В чемпионате коллектив набрал 6 очков и ни разу не пропустил. Он выиграл у «Мехелена» (2:0) и «Зюльте-Варегема» (1:0).

В еврокубках «Антверпен» стартовал со второго раунда квалификации Лиги конференций. Там он победил косовкий клуб «Дрита». Первая игра закончилась нулевой ничьей, а во второй гости выиграли 2:0.

В прошлом сезоне «Антверпен» принимал участие в групповом этапе Лиги Европы, который покинул по окончании шести туров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают такие котировки: 3.05 предлагают на победу «Лиллестрема», 2.30 — на победу «Антверпена».

«Антверпен» показал на старте сезона, что любит закрытый футбол. Вряд ли в этот раз что-то изменится. Также стоит учитывать, что «Лиллестрем» имеет лучшую оборону в чемпионате Норвегии.

В таком случае есть высокая вероятность, что результат нас не удивит количеством голов. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5 за 1.74.