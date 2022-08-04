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    «Лиллестрем» и «Анверпен» могут пожадничать

    «Лиллестрем» — «Антверпен». Ставка (к. 1.74) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лиллестрем» — «Антверпен»
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    Раджа Наингголан
    4 августа, Оросен, третий раунд Лиги конференций — «Лиллестрем» примет «Антверпен». Игра назначена на 20:00 по мск. «Лиллестрем» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
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    «Лиллестрем»

    Прошлый раунд отбора клуб преодолел более чем уверенно. В двух матчах «Лиллестрем» разгромил команду «Сейняйоки» со счетом 6:2.

    Чемпионат Норвегии давно начался и там хозяева находятся на втором месте с 36 очками. У них 11 побед в 16 матчах турнира.

    В последних матчах норвежского первенства «канарейки» обыграли «Одд» (2:1) и «Сарпсборг» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом сезоне команда не принимала участия в еврокубках.

    «Антверпен»

    Бельгийский коллектив провел уже 4 официальных поединка. Два в чемпионате Бельгии и два в квалификации Лиги конференций.

    В чемпионате коллектив набрал 6 очков и ни разу не пропустил. Он выиграл у «Мехелена» (2:0) и «Зюльте-Варегема» (1:0).

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  • 01/08/2022

    • В еврокубках «Антверпен» стартовал со второго раунда квалификации Лиги конференций. Там он победил косовкий клуб «Дрита». Первая игра закончилась нулевой ничьей, а во второй гости выиграли 2:0.

    В прошлом сезоне «Антверпен» принимал участие в групповом этапе Лиги Европы, который покинул по окончании шести туров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают такие котировки: 3.05 предлагают на победу «Лиллестрема», 2.30 — на победу «Антверпена».

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    «Антверпен» показал на старте сезона, что любит закрытый футбол. Вряд ли в этот раз что-то изменится. Также стоит учитывать, что «Лиллестрем» имеет лучшую оборону в чемпионате Норвегии.

    В таком случае есть высокая вероятность, что результат нас не удивит количеством голов. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5 за 1.74.

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    «Лиллестрем» — «Антверпен»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лиллестрем» и «Анверпен» могут пожадничать
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