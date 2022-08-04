4 августа в Белграде состоится встреча между командами «Чукарички» и «Твенте». Это будет первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций. Начало в 21:00 мск. «Чукарички» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чукарички»

В прошлом раунде сербский клуб уверенно выбил из турнира «Расинг» из Люксембурга. Общий счет противостояния составил 8:1 в пользу белградцев.

«Чукарички» также неплохо стартовали в чемпионате Сербии. Там коллектив выиграл 3 матча подряд, что в серии с победами в Лиге конференций дает полосу в пять положительных результатов.

Коэффициенты матча Чукарички — Твенте 1 3.65 X 3.50 2 2.03 Ставка

Хозяева выиграли три последних матча всухую. Они обыграли «Напредак» (1:0) и «Младость» (2:0). «Расинг» команда разгромила со счетом 4:0.

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В прошлом сезоне «горцы» вылетели на третьей стадии квалификации.

«Твенте»

До сих пор гости не провели ни одного официального матча в сезоне. Были только 5 товарищеских поединков, четыре из которых закончились победой.

При этом соперники были крепкие, но из ситуации коллектив вышел достойно, да еще с разнице голов 16:5.

С середины июля «Гордость Востока» сыграла вничью с «Вердером» (3:3), обыграла «Шальке» (3:1) и разгромила «Болонью» (4:1).

В прошлом сезоне команда не принимала участия в еврокубках. В квалификацию ЛК «Твенте» попал благодаря четвертому месту в чемпионате Нидерландов.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров составляют 3.40 на «Чукарички» и 2.09 на «Твенте». Ничья в поединке выставлена с коэффициентом 3.50.

«Твенте» — не последняя команда в Нидерландах. В ее составе есть футболисты, которые могут дать результат. Тот же Рикки ван Волфсвинкел, который забил в прошлом сезоне 17 голов.

Короче говоря, гости как минимум тянут на ничью. Они провели хорошую концовку прошлого сезона и неплохо подготовились в межсезонье. Ставка — победа «Твенте».