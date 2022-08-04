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    Стартует ли «Твенте» с победы?

    «Чукарички» — «Твенте». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

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    4 августа в Белграде состоится встреча между командами «Чукарички» и «Твенте». Это будет первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций. Начало в 21:00 мск. «Чукарички» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Чукарички
  • Белград
    •  Чукарички 21:00 Твенте Твенте
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Чукарички»

    В прошлом раунде сербский клуб уверенно выбил из турнира «Расинг» из Люксембурга. Общий счет противостояния составил 8:1 в пользу белградцев.

    «Чукарички» также неплохо стартовали в чемпионате Сербии. Там коллектив выиграл 3 матча подряд, что в серии с победами в Лиге конференций дает полосу в пять положительных результатов.

    Коэффициенты матча Чукарички — Твенте

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.03
  • Ставка
    •

    Хозяева выиграли три последних матча всухую. Они обыграли «Напредак» (1:0) и «Младость» (2:0). «Расинг» команда разгромила со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом сезоне «горцы» вылетели на третьей стадии квалификации.

    «Твенте»

    До сих пор гости не провели ни одного официального матча в сезоне. Были только 5 товарищеских поединков, четыре из которых закончились победой.

    При этом соперники были крепкие, но из ситуации коллектив вышел достойно, да еще с разнице голов 16:5.

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    • С середины июля «Гордость Востока» сыграла вничью с «Вердером» (3:3), обыграла «Шальке» (3:1) и разгромила «Болонью» (4:1).

    В прошлом сезоне команда не принимала участия в еврокубках. В квалификацию ЛК «Твенте» попал благодаря четвертому месту в чемпионате Нидерландов.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров составляют 3.40 на «Чукарички» и 2.09 на «Твенте». Ничья в поединке выставлена с коэффициентом 3.50.

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    «Твенте» — не последняя команда в Нидерландах. В ее составе есть футболисты, которые могут дать результат. Тот же Рикки ван Волфсвинкел, который забил в прошлом сезоне 17 голов.

    Короче говоря, гости как минимум тянут на ничью. Они провели хорошую концовку прошлого сезона и неплохо подготовились в межсезонье. Ставка — победа «Твенте».

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    «Чукарички» — «Твенте»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Стартует ли «Твенте» с победы?
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