«Вольфсбергер»
Эта команда в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. Сейчас «Вольфсбергер» находится на 9 месте в таблице, набрав 2 очка в двух матчах.
В минувшем туре команда добыла один балл на выезде. «Вольфсбергер» спасся в самом эндшпиле поединка с «Альтахом» (2:2).
Коэффициенты матча Вольфсберг — Гзира Юнайтед
В составе «Вольфсбергера» стоит отметить форварда Таи Барибо. Голландец Израильтянин в минувшем чемпионате Австрии отличился 11 раз.
Все прогнозы на Лигу конференций
Разумеется, в матче с мальтийцами хозяева будут больше работать на атаку. Австрийцы будут активно атаковать с первых минут поединка.
«Гзира Юнайтед»
В чемпионате Мальты эта команда еще не стартовала. Однако уже успела протий два раунда в Лиге конференций.
Сначала был пройден андоррский «Атлетик Эксальдес» (1:1, 1:0), после чего в серии пенальти команда переиграла сербские «Раднички».
«Гзира Юнайтед» испытывает трудности с надежностью своих тылов. А вот атака действует вполне прилично.
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот соперника у мальтийцев будут.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбергер» за 1.14, на ничью за 7.60, а на «Гзира Юнайтед» — за 18.00.
«Вольфсбергер» наверняка будет активно идти вперед.
«Гзира Юнайтед»
Мальтийцы уже продемонстрировали, что способны дать бой более сильным оппонентам. Наши прогноз и ставка — Фора «Гзира Юнайтед» +1.5 с коэффициентом 2.11.