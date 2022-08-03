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    «Вольфсбергер» упрется в мальтийские тылы

    «Вольфсбергер» — «Гзира Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2022 года

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    Лука Лочошвили
    «Вольфсбергер» сыграет на своем поле с «Гзира Юнайтед» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:30 мск. «Вольфсбергер» — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2022 года
    Вольфсберг
  • Вольфсберг
    •  Вольфсберг 20:30 Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Вольфсбергер»

    Эта команда в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. Сейчас «Вольфсбергер» находится на 9 месте в таблице, набрав 2 очка в двух матчах.

    В минувшем туре команда добыла один балл на выезде. «Вольфсбергер» спасся в самом эндшпиле поединка с «Альтахом» (2:2).

    Коэффициенты матча Вольфсберг — Гзира Юнайтед

  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
    •

    В составе «Вольфсбергера» стоит отметить форварда Таи Барибо. Голландец Израильтянин в минувшем чемпионате Австрии отличился 11 раз.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Разумеется, в матче с мальтийцами хозяева будут больше работать на атаку. Австрийцы будут активно атаковать с первых минут поединка.

    «Гзира Юнайтед»

    В чемпионате Мальты эта команда еще не стартовала. Однако уже успела протий два раунда в Лиге конференций.

    Сначала был пройден андоррский «Атлетик Эксальдес» (1:1, 1:0), после чего в серии пенальти команда переиграла сербские «Раднички».

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    • «Гзира Юнайтед» испытывает трудности с надежностью своих тылов. А вот атака действует вполне прилично.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот соперника у мальтийцев будут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбергер» за 1.14, на ничью за 7.60, а на «Гзира Юнайтед» — за 18.00.

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    «Вольфсбергер» наверняка будет активно идти вперед.

    «Гзира Юнайтед» рассчитывает на контратаки.

    Мальтийцы уже продемонстрировали, что способны дать бой более сильным оппонентам. Наши прогноз и ставка — Фора «Гзира Юнайтед» +1.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Вольфсбергер» — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вольфсбергер» упрется в мальтийские тылы
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