«Вольфсбергер» сыграет на своем поле с «Гзира Юнайтед» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:30 мск. «Вольфсбергер» — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбергер»

Эта команда в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. Сейчас «Вольфсбергер» находится на 9 месте в таблице, набрав 2 очка в двух матчах.

В минувшем туре команда добыла один балл на выезде. «Вольфсбергер» спасся в самом эндшпиле поединка с «Альтахом» (2:2).

Коэффициенты матча Вольфсберг — Гзира Юнайтед 1 1.22 X 6.10 2 15.00 Ставка

В составе «Вольфсбергера» стоит отметить форварда Таи Барибо. Голландец Израильтянин в минувшем чемпионате Австрии отличился 11 раз.

Все прогнозы на Лигу конференций

Разумеется, в матче с мальтийцами хозяева будут больше работать на атаку. Австрийцы будут активно атаковать с первых минут поединка.

«Гзира Юнайтед»

В чемпионате Мальты эта команда еще не стартовала. Однако уже успела протий два раунда в Лиге конференций.

Сначала был пройден андоррский «Атлетик Эксальдес» (1:1, 1:0), после чего в серии пенальти команда переиграла сербские «Раднички».

«Гзира Юнайтед» испытывает трудности с надежностью своих тылов. А вот атака действует вполне прилично.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот соперника у мальтийцев будут.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбергер» за 1.14, на ничью за 7.60, а на «Гзира Юнайтед» — за 18.00.

«Вольфсбергер» наверняка будет активно идти вперед.

«Гзира Юнайтед» рассчитывает на контратаки .

Мальтийцы уже продемонстрировали, что способны дать бой более сильным оппонентам. Наши прогноз и ставка — Фора «Гзира Юнайтед» +1.5 с коэффициентом 2.11.