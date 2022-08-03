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    В Монтевидео забьют все!

    «Насьональ» Монтевидео — «Атлетико Гойяненсе». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Южноамериканский кубок, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Насьональ» Монтевидео — «Атлетико Гойяненсе»
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    Веллингтон Рато
    «Насьональ» Монтевидео сыграет на своем поле с «Атлетико Гойяненсе» в рамках 1/4 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 3 августа, начало — в 01:15 мск. «Насьональ» Монтевидео — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Насьональ» Монтевидео

    Эта команда только начала выступления в своем чемпионате. Причем стартовый поединок был проигран «Мальдонадо» (2:1).

    Зато до того «Насьональ» Монтевидео выиграл Торнео Интермедио. В финале минимально был обыграны земляки из «Ливерпуля».

    В предыдущем раунде Южноамериканского кубка команда прошла аргентинский барьер. Дважды был обыгран «Унион» Санта-Фе (2:0, 2:1).

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    «Насьональ» Монтевидео постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и наверняка будет активно атаковать.

    «Атлетико Гойяненсе»

    Эта команда проваливает чемпионат Бразилии. «Атлетико Гойяненсе» борется за выживание, находясь на 18 месте.

    Причем забивает команда с заметной натугой. В 20 матчах чемпионата забито только 19 мячей.

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  • 30/07/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата «Атлетико Гойяненсе» вновь не разжился баллами. На выезде команда разгромно уступила «Фламенго» (4:1).

    В последних пяти поединках команда добыла только одну викторию. Причем четыре поединка были проиграны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Насьональ» Монтевидео за 2.00, на ничью за 3.36, а на «Атлетико Гойяненсе» — за 3.86.

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    «Насьональ» Монтевидео наверняка постарается воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Атлетико Гойяненсе» постарается прервать свою серию неудач.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    «Насьональ» Монтевидео — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. В Монтевидео забьют все!
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