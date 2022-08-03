«Насьональ» Монтевидео
Эта команда только начала выступления в своем чемпионате. Причем стартовый поединок был проигран «Мальдонадо» (2:1).
Зато до того «Насьональ» Монтевидео выиграл Торнео Интермедио. В финале минимально был обыграны земляки из «Ливерпуля».
В предыдущем раунде Южноамериканского кубка команда прошла аргентинский барьер. Дважды был обыгран «Унион» Санта-Фе (2:0, 2:1).
«Насьональ» Монтевидео постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и наверняка будет активно атаковать.
«Атлетико Гойяненсе»
Эта команда проваливает чемпионат Бразилии. «Атлетико Гойяненсе» борется за выживание, находясь на 18 месте.
Причем забивает команда с заметной натугой. В 20 матчах чемпионата забито только 19 мячей.
В минувшем туре своего чемпионата «Атлетико Гойяненсе» вновь не разжился баллами. На выезде команда разгромно уступила «Фламенго» (4:1).
В последних пяти поединках команда добыла только одну викторию. Причем четыре поединка были проиграны.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Насьональ» Монтевидео за 2.00, на ничью за 3.36, а на «Атлетико Гойяненсе» — за 3.86.
«Насьональ» Монтевидео
«Атлетико Гойяненсе» постарается прервать свою серию неудач.
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.