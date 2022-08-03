«Насьональ» Монтевидео сыграет на своем поле с «Атлетико Гойяненсе» в рамках 1/4 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 3 августа, начало — в 01:15 мск. «Насьональ» Монтевидео — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Насьональ» Монтевидео

Эта команда только начала выступления в своем чемпионате. Причем стартовый поединок был проигран «Мальдонадо» (2:1).

Зато до того «Насьональ» Монтевидео выиграл Торнео Интермедио. В финале минимально был обыграны земляки из «Ливерпуля».

В предыдущем раунде Южноамериканского кубка команда прошла аргентинский барьер. Дважды был обыгран «Унион» Санта-Фе (2:0, 2:1).

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«Насьональ» Монтевидео постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и наверняка будет активно атаковать.

«Атлетико Гойяненсе»

Эта команда проваливает чемпионат Бразилии. «Атлетико Гойяненсе» борется за выживание, находясь на 18 месте.

Причем забивает команда с заметной натугой. В 20 матчах чемпионата забито только 19 мячей.

В минувшем туре своего чемпионата «Атлетико Гойяненсе» вновь не разжился баллами. На выезде команда разгромно уступила «Фламенго» (4:1).

В последних пяти поединках команда добыла только одну викторию. Причем четыре поединка были проиграны.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Насьональ» Монтевидео за 2.00, на ничью за 3.36, а на «Атлетико Гойяненсе» — за 3.86.

«Насьональ» Монтевидео наверняка постарается воспользоваться преимуществом своего поля .

«Атлетико Гойяненсе» постарается прервать свою серию неудач.

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.