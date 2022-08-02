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    «Дефенса и Хустисия» и «Арсенал» снова сыграют вничью?

    «Дефенса и Хустисия» — «Арсенал» Саранди. Прогноз (к. 1.77) и ставки на чемпионат Аргентины 2 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дефенса и Хустисия» — «Арсенал» Саранди
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    Семь из десяти предыдущих матчей «Арсенала» на выезде завершились вничью
    «Дефенса и Хустисия» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 11-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:00 мск. «Дефенса и Хустисия» — «Арсенал» Саранди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 02 Августа 2022 года
    Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
    •  Дефенса и Хустисия 01:00 Арсенал Саранди Арсенал Саранди
  • Саранди
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    «Дефенса и Хустисия»

    «Дефенсаи Хустисия» занимает 17-е место в таблице после десяти сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

    Клуб из Флоренсио-Варелы значительно улучшил свое турнирное положение благодаря недавним победам.

    В конце июля команда Себастьяна Беккасесе выиграла у «Индепендьенте» и «Ньюэлз Олд Бойз».

    Кроме того, в июле «Дефенса» одержала победу над «Альдосиви».

    И, возможно, самый главный факт в контексте предстоящей встречи с «Арсеналом»: «Дефенса и Хустисия» проиграла лишь один из 23-х предыдущих матчей на своем поле.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на 19-й строчке, набрав в десяти матчах 12 очков.

    Безвыигрышная серия клуба из Саранди составляет три матча. Перед поражением от «Росарио Сентраль» команда Леонардо Маделона сыграла вничью с «Платенсе» и «Расингом».

    И при этом важно отметить, что «Арсенал» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах. Но обратить внимание надо не только на это.

    Все прогнозы на футбол

    Семь из десяти предыдущих матчей «Арсенала» на выезде завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Дефенса и Хустисия» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Арсенала» — за 4.44.

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    Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. И судя по недавним результатам, мировая будет и в предстоящей игре.

    Ставка — ничья за 3.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 за 1.77.

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    «Дефенса и Хустисия» — «Арсенал» Саранди: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дефенса и Хустисия» и «Арсенал» снова сыграют вничью?
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