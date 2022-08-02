«Дефенса и Хустисия» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 11-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:00 мск. «Дефенса и Хустисия» — «Арсенал» Саранди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенсаи Хустисия» занимает 17-е место в таблице после десяти сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

Клуб из Флоренсио-Варелы значительно улучшил свое турнирное положение благодаря недавним победам.

В конце июля команда Себастьяна Беккасесе выиграла у «Индепендьенте» и «Ньюэлз Олд Бойз».

Кроме того, в июле «Дефенса» одержала победу над «Альдосиви».

И, возможно, самый главный факт в контексте предстоящей встречи с «Арсеналом»: «Дефенса и Хустисия» проиграла лишь один из 23-х предыдущих матчей на своем поле.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на 19-й строчке, набрав в десяти матчах 12 очков.

Безвыигрышная серия клуба из Саранди составляет три матча. Перед поражением от «Росарио Сентраль» команда Леонардо Маделона сыграла вничью с «Платенсе» и «Расингом».

И при этом важно отметить, что «Арсенал» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах. Но обратить внимание надо не только на это.

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Семь из десяти предыдущих матчей «Арсенала» на выезде завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Дефенса и Хустисия» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Арсенала» — за 4.44.

Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. И судя по недавним результатам, мировая будет и в предстоящей игре.

Ставка — ничья за 3.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 за 1.77.