«Дефенса и Хустисия»
«Дефенсаи Хустисия» занимает 17-е место в таблице после десяти сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.
Клуб из Флоренсио-Варелы значительно улучшил свое турнирное положение благодаря недавним победам.
В конце июля команда Себастьяна Беккасесе выиграла у «Индепендьенте» и «Ньюэлз Олд Бойз».
Кроме того, в июле «Дефенса» одержала победу над «Альдосиви».
И, возможно, самый главный факт в контексте предстоящей встречи с «Арсеналом»: «Дефенса и Хустисия» проиграла лишь один из 23-х предыдущих матчей на своем поле.
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем находится на 19-й строчке, набрав в десяти матчах 12 очков.
Безвыигрышная серия клуба из Саранди составляет три матча. Перед поражением от «Росарио Сентраль» команда Леонардо Маделона сыграла вничью с «Платенсе» и «Расингом».
И при этом важно отметить, что «Арсенал» одержал лишь две победы в десяти предыдущих матчах. Но обратить внимание надо не только на это.
Семь из десяти предыдущих матчей «Арсенала» на выезде завершились вничью.
Прогноз и ставка
На «Дефенса и Хустисия» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Арсенала» — за 4.44.
Два предыдущих матча между этими командами завершились вничью. И судя по недавним результатам, мировая будет и в предстоящей игре.
Ставка — ничья за 3.40.
Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 за 1.77.