В 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу «Коринтианс» на своем поле сыграет против «Ботафого». Встреча пройдет в ночь на 31 июля и начнется в 01:00 по мск. «Коринтианс» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» проводит отличный сезон. В чемпионате страны после первого круга коллектив идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидера лишь на три очка.

Также «всемогущие» удачно выступают и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес. В 1/8 финала они выбили аргентинский «Бока Хуниорс».

Накануне клуб из Сан-Паулу проиграл в первой игре 1/4 финала Кубка Бразилии на выезде «Атлетико Гойяненсе» со счетом 0:2. А вот в чемпионате страны он выиграл свои две последние игры.

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На своем поле «Коринтианс» в этом первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч при трех мировых исходах.

«Ботафого»

«Ботафого» в прошлом сезоне выступал в Серии Б и смог стать ее победителем, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

В элите бразильского футбола «победоносные» после 19 проведенных туров находятся на 11 позиции, имея в активе 24 балла, опережая зону вылета всего лишь на четыре очка.

Клуб из города Рио-де-Жанейро в своей последней проведенной игре на своем поле переиграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:0. А перед этим же он проиграл четыре встречи подряд.

Вне родных стен «Ботафогу» выступает вполне сносно, выиграв четыре поединка при четырех проигрышах и двух мировых исходах.

За последние пять очных матчей этих клубов трижды сильнее был «Коринтианс», один поединок остался за «Ботафого» и раз была ничья.

Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Ботафого»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.82.

На викторию «Ботафого» дают — 4.76, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что «Коринтианс» после неудачи в Кубке страны реабилитируется перед своими фанами, выиграв дома у команды из середины турнирной таблицы.