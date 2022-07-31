ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды Пэдди ПимблеттПэдди Пимблетт идет по стопам Конора Макгрегора. В UFC появляется новая суперзвезда Скрин из Grand Theft Auto VТипа Бонни и типа Клайд + локации в виде обнов. В медиа просочились очередные инсайды о GTA 6
  • 12:23
    • Роналду отреагировал на слухи о его желании как можно скорее покинуть «МЮ»
  • 12:11
    • Миранчук близок к переходу в «Торино»
  • 12:06
    • «Матч ТВ» не покажет игры АПЛ в новом сезоне
  • 10:34
    • СМИ: Роналду по-прежнему хочет перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов
  • 10:13
    • Лапорта: Хочу, чтобы Месси завершил карьеру в футболке «Барселоны»
    Все новости спорта

    «Всемогущие» исправятся за неудачу в Кубке?

    «Коринтианс» — «Ботафого». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Бразилии, 31 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Ботафого»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Коринтианс»
    В 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу «Коринтианс» на своем поле сыграет против «Ботафого». Встреча пройдет в ночь на 31 июля и начнется в 01:00 по мск. «Коринтианс» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 31 Июля 2022 года
    Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 01:00 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» проводит отличный сезон. В чемпионате страны после первого круга коллектив идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидера лишь на три очка.

    Также «всемогущие» удачно выступают и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес. В 1/8 финала они выбили аргентинский «Бока Хуниорс».

    Накануне клуб из Сан-Паулу проиграл в первой игре 1/4 финала Кубка Бразилии на выезде «Атлетико Гойяненсе» со счетом 0:2. А вот в чемпионате страны он выиграл свои две последние игры.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Коринтианс» в этом первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч при трех мировых исходах.

    «Ботафого»

    «Ботафого» в прошлом сезоне выступал в Серии Б и смог стать ее победителем, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

    В элите бразильского футбола «победоносные» после 19 проведенных туров находятся на 11 позиции, имея в активе 24 балла, опережая зону вылета всего лишь на четыре очка.

  • Лето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
  • Немецкий топ-клуб провел плодотворное лето, решая множество проблем, которые мешали ему в прошлом сезоне
  • 26/07/2022

    • Клуб из города Рио-де-Жанейро в своей последней проведенной игре на своем поле переиграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:0. А перед этим же он проиграл четыре встречи подряд.

    Вне родных стен «Ботафогу» выступает вполне сносно, выиграв четыре поединка при четырех проигрышах и двух мировых исходах.

    За последние пять очных матчей этих клубов трижды сильнее был «Коринтианс», один поединок остался за «Ботафого» и раз была ничья.

    Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Ботафого»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.82.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Ботафого» дают — 4.76, ничья оценена — в 3.48.

    Прогнозируем, что «Коринтианс» после неудачи в Кубке страны реабилитируется перед своими фанами, выиграв дома у команды из середины турнирной таблицы.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ордабасы — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Банга — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Каан-Мариенборн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оденсе — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Де Минаур — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алькарас — Банис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коринтианс» — «Ботафого»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Всемогущие» исправятся за неудачу в Кубке?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры