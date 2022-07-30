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    Это будет результативный матч

    «Волга» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Первая Лига России, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волга» — «Нефтехимик»
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    Фрагмент матча
    «Волга» на своем поле примет «Нефтехимик» в рамках 3-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 30 июля, начало — 17:00 (мск). «Волга» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2022 года
    Волга Ульяновск
  • Россия. ФНЛ
    •  Волга Ульяновск 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Волга»

    Ульяновцы в прошлом сезоне стали лидерами ПФЛ набрав 62 очка после 28 сыгранных матчей и благодаря этому команда смогла выйти в ФНЛ.

    За весь прошлый сезон «Волга» потерпела всего лишь 2 поражения от своих соперников. Так же в летнее межсезонье «Волга» провела товарищески матч против «КАМАЗА», которого смогла одолеть на своем поле со счетом 2:1.

    Вот и в первом матче в ФНЛ ульяновцы смогли набрать 1 очко сыграв с «Енисеем» вничью со счетом 1:1.

    А во втором туре Российской Первой Лиги «Волга» потерпела выездное поражение от «Уфы» проиграв сопернику со счетом 1:2. Стоит заметить, что все 3 гола были забиты в первом тайме.

    «Нефтехимик»

    В прошлом сезоне «Нефтехимик» в последнем туре ФНЛ обыграл «Олимп-Долгопрудный» 4:2 и благодаря этому в турнирной таблице ФНЛ коллектив остановился на 7 позиции с 58 очками.

    В межсезонье «черно-зеленые» провели три контрольных поединка. «Нефтехимик» проиграл «Торпедо» 1:2 на старте подготовки. Спустя несколько дней он разошелся результативной ничьей с «Шинником» (2:2). 1 июля представители Нижнекамска с крупным счетом 5:1 разгромили на своем поле «Чертаново».

    «Нефтехимик» неудачно стартовал в новом сезоне Первой Лиги, уступив на своем поле «Камазу». Матч закончился победой гостей благодаря их голу, забитому на 35 минуте.

    А во втором туре «черно-зеленые» не определили сильнейшего с «Кубанью Краснодаром», разойдясь в безрезультативной ничьей со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Волги» в этом матче можно поставить за 3.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Нефтехимика» — за 2.19.

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    Прогноз - Оба коллектива никак не могут набрать форму и начать зарабатывать очки в нынешнем розыгрыше. Но в этом матче встречаются две к=команды, которые находятся на почти одинаковом уровне, поэтому ждем результативный поединок.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.05.

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    «Волга» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Это будет результативный матч
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