«Волга» на своем поле примет «Нефтехимик» в рамках 3-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 30 июля, начало — 17:00 (мск). «Волга» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга»

Ульяновцы в прошлом сезоне стали лидерами ПФЛ набрав 62 очка после 28 сыгранных матчей и благодаря этому команда смогла выйти в ФНЛ.

За весь прошлый сезон «Волга» потерпела всего лишь 2 поражения от своих соперников. Так же в летнее межсезонье «Волга» провела товарищески матч против «КАМАЗА», которого смогла одолеть на своем поле со счетом 2:1.

Вот и в первом матче в ФНЛ ульяновцы смогли набрать 1 очко сыграв с «Енисеем» вничью со счетом 1:1.

А во втором туре Российской Первой Лиги «Волга» потерпела выездное поражение от «Уфы» проиграв сопернику со счетом 1:2. Стоит заметить, что все 3 гола были забиты в первом тайме.

«Нефтехимик»

В прошлом сезоне «Нефтехимик» в последнем туре ФНЛ обыграл «Олимп-Долгопрудный» 4:2 и благодаря этому в турнирной таблице ФНЛ коллектив остановился на 7 позиции с 58 очками.

В межсезонье «черно-зеленые» провели три контрольных поединка. «Нефтехимик» проиграл «Торпедо» 1:2 на старте подготовки. Спустя несколько дней он разошелся результативной ничьей с «Шинником» (2:2). 1 июля представители Нижнекамска с крупным счетом 5:1 разгромили на своем поле «Чертаново».

«Нефтехимик» неудачно стартовал в новом сезоне Первой Лиги, уступив на своем поле «Камазу». Матч закончился победой гостей благодаря их голу, забитому на 35 минуте.

А во втором туре «черно-зеленые» не определили сильнейшего с «Кубанью Краснодаром», разойдясь в безрезультативной ничьей со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «Волги» в этом матче можно поставить за 3.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Нефтехимика» — за 2.19.

Прогноз - Оба коллектива никак не могут набрать форму и начать зарабатывать очки в нынешнем розыгрыше. Но в этом матче встречаются две к=команды, которые находятся на почти одинаковом уровне, поэтому ждем результативный поединок.

Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.05.