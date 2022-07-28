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    Сыграют ли соперники в открытый футбол?

    «Шкендия» — «Валмиера». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шкендия» — «Валмиера»
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    «Шкендия»
    В четверг, 28 июля «Шкендия» на своём поле сыграет против «Валмиеры» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 21:00. «Шкендия» — «Валмиера»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Шкендия
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Шкендия 21:00 Валмиера Валмиера
  • Валмиера
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    «Шкендия»

    «Шкендия» из Северной Македонии одержала победу в первом матче 2-го раунда Лиги конференций над латвийским клубом «Валмиера» (2:1).

    Сезон 2022/2023 македонцы начали с 1-го раунда. На начальном этапе отбора «Шкендия» переиграла армянский «Арарат» с общим счётом 4:2.

    «Шкендия» или «Валмиера». Победитель пары в следующей стадии отбора встретится со счастливчиком дуэли «Ворскла» (Украина) — АИК (Швеция).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    7 августа стартует чемпионат Северной Македонии. В 1-м туре «Шкендия» примет «Скопье». В прошлом сезоне участник Лиги конференций завоевал бронзовые медали.

    «Валмиера»

    Год 2020-й — итог бронза чемпионата Латвии. Спустя сезон — серебро. И новый розыгрыш. Латвийское первенство — версия 2022. «Валмиера» стремится к золоту, первому титулу и конечно, же к Лиге чемпионов.

    А пока латвийская команда участвует в Лиге конференций. Домашний матч 2-го раунда «Валмиера» не смогла выиграть. Минимальное поражение от «Шкендии» (1:2).

    Шанс на проход дальше есть. Чтобы выйти в 3-й раунд турнира «Валмиере» нужна победа с любым счетом.

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    • В чемпионате Латвии «Валмиера» уверенно лидирует в чемпионской гонке. У команды 7 очков преимущества от идущего на 2-м месте РФШ.

    В 22-м туре внутреннего первенства лидер латвийского первенства переиграл ФК «Метта/ЛУ» (6:1). Игра состоялась в воскресенье, 24 июля.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валмиеры» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Шкендии» оценивают в 2.08

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    «Валмиера» находится в оптимальной форме. «Шкендия» тоже настроена на победу. Ожидается открытый футбол с обеих сторон.

    Наши прогноз и ставка — команды обменяются голами с коэффициентом 1.75

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    «Шкендия» — «Валмиера»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Сыграют ли соперники в открытый футбол?
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