«Дрита» на своём поле примет «Антверпен» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 28 июля. Начало матча — в 21:00 (мск). «Дрита» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дрита»

В первой игре «Дрита» увезла ничью из Бельгии, поэтому ее устроит любая победа в ответном матче для выхода в следующий раунд.

На прошлой стадии команда смогла отыграться после поражения 0:1 от «Интера» Турку в гостях и победила 3:0 дома.

Хозяева финишировали в чемпионате Косова вторыми, набрав 64 очка. За 36 туров они выиграли 18 раз и потерпели только 8 поражений.

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Кроме того, в концовке прошедшего сезона «Дрита» стала финалистом Кубка страны. В заключительном матче турнира команда со счетом 1:2 проиграла «Лапи».

«Антверпен»

Нулевая ничья в первом поединке вынуждает «Антверпен» отправляться в Косово с задачей выиграть или вылететь из еврокубков.

Первый матч с «Дритой» стал первым официальным для бельгийской команды в новой кампании, поэтому нехватка игрового тонуса налицо.

Правда, после этого, в своем прошлом поединке коллектив стартовал в национальном первенстве, где переиграл на выезде «Мехелен» (2:0).

С учетом прошлого сезона и товарищеских встреч, клуб не знает поражений уже шесть матчей кряду при пяти победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Антверпен» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.