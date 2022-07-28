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    Пройдет ли «Антверпен» «Дриту»?

    «Дрита» — «Антверпен». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Дрита» на своём поле примет «Антверпен» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 28 июля. Начало матча — в 21:00 (мск). «Дрита» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дрита»

    В первой игре «Дрита» увезла ничью из Бельгии, поэтому ее устроит любая победа в ответном матче для выхода в следующий раунд.

    На прошлой стадии команда смогла отыграться после поражения 0:1 от «Интера» Турку в гостях и победила 3:0 дома.

    Хозяева финишировали в чемпионате Косова вторыми, набрав 64 очка. За 36 туров они выиграли 18 раз и потерпели только 8 поражений.

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    Кроме того, в концовке прошедшего сезона «Дрита» стала финалистом Кубка страны. В заключительном матче турнира команда со счетом 1:2 проиграла «Лапи».

    «Антверпен»

    Нулевая ничья в первом поединке вынуждает «Антверпен» отправляться в Косово с задачей выиграть или вылететь из еврокубков.

    Первый матч с «Дритой» стал первым официальным для бельгийской команды в новой кампании, поэтому нехватка игрового тонуса налицо.

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    • Правда, после этого, в своем прошлом поединке коллектив стартовал в национальном первенстве, где переиграл на выезде «Мехелен» (2:0).

    С учетом прошлого сезона и товарищеских встреч, клуб не знает поражений уже шесть матчей кряду при пяти победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Антверпен» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

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    «Дрита» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Антверпен» «Дриту»?
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