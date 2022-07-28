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    «Брондбю» дожмет «Погонь Щецин»?

    «Брондбю» — «Погонь Щецин». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брондбю» — «Погонь Щецин»
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    «Брондбю» увез ничью 1:1 из Польши
    «Брондбю» на своём поле примет «Погонь Щецин» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 28 июля. Начало матча — в 21:00 (мск). «Брондбю» — «Погонь Щецин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Брондбю
  • Брондбю
    •  Брондбю 21:00 Погонь Погонь
  • Щецин
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    «Брондбю»

    В первой игре «Брондбю» увез ничью 1:1 из Польши, поэтому его устроит любая победа в ответном матче для выхода в следующий раунд.

    Первый матч с «Погонью» стал первым официальным для команды в новой кампании (если не считать Суперкубок Дании), поэтому нехватка игрового тонуса налицо.

    Правда, перед этим поединком коллективу удалось выиграть Суперкубок Дании, одолев в борьбе за трофей «Орхус» (1:0).

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    А в последнем матче клуб стартовал в своем национальном чемпионате, где уступил дома «Норшелланну» (1:3).

    «Погонь Щецин»

    Ничья в первом поединке вынуждает «Погонь Щецин» отправляться в гости с задачей выиграть или вылететь из еврокубков.

    На прошлой стадии команда смогла пройти ФК «Рейкьявик», разгромив исландцев в первом матче дома 4:1.

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    • Также коллектив уже провел два поединка в чемпионате Польши. В первом туре он одолел «Видзев» (2:1) и проиграл «Шлёнску» (1:2).

    В последних четырех матчах во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    «Брондбю» — «Погонь Щецин»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Брондбю» дожмет «Погонь Щецин»?
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