«Брондбю»
В первой игре «Брондбю» увез ничью 1:1 из Польши, поэтому его устроит любая победа в ответном матче для выхода в следующий раунд.
Первый матч с «Погонью» стал первым официальным для команды в новой кампании (если не считать Суперкубок Дании), поэтому нехватка игрового тонуса налицо.
Правда, перед этим поединком коллективу удалось выиграть Суперкубок Дании, одолев в борьбе за трофей «Орхус» (1:0).
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А в последнем матче клуб стартовал в своем национальном чемпионате, где уступил дома «Норшелланну» (1:3).
«Погонь Щецин»
Ничья в первом поединке вынуждает «Погонь Щецин» отправляться в гости с задачей выиграть или вылететь из еврокубков.
На прошлой стадии команда смогла пройти ФК «Рейкьявик», разгромив исландцев в первом матче дома 4:1.
Также коллектив уже провел два поединка в чемпионате Польши. В первом туре он одолел «Видзев» (2:1) и проиграл «Шлёнску» (1:2).
В последних четырех матчах во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.