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    «Реал» устроит разгром мексиканцам

    «Реал» Мадрид — «Америка» Мехико. Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Америка» Мехико
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    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Америкой» Мехико в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 05:30 мск. «Реал» Мадрид — «Америка» Мехико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 05:30 ФК Америка ФК Америка
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Реал» Мадрид

    Эта команда в минувшем сезоне выиграла Примеру, причем команда Карло Анчелотти сделала это уж слишком уверенно.

    Из новичков стоит отметить Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера. На месте и признанные лидеры, такие, как Карим Бензема.

    В предыдущем контрольном матче «Реал» Мадрид уступил. Причем поражение от «Барселоны» вышло минимальным.

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    Матчи с мексиканцами для команды исторически проходят весьма успешно. Обе очных встречи были выиграны.

    «Америка» Мехико

    «Америка» Мехико нынешний чемпионат Мексики начала крайне неудачно. На текущий момент команда занимает скромное 15 место.

    Так что команда наверняка постарается оперативно поправить положение. Все-таки 3 забитых мяча в 4 матчах — явный провал.

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    • В своем последнем поединке «Америка» Мехико потерпела поражение. «Тихуана» оказалась сильнее (2:0).

    Вот и в контрольных матчах мексиканцы проиграли «Челси» и «Манчестер Сити», причем с одинаковым счетом 1:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.23, на ничью за 5.00, а на «Америку» Мехико — за 11.50.

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    «Реал» Мадрид постарается добыть первую победу в межсезонье.

    «Америка» Мехико наверняка будет действовать вторым номером.

    «Реал» Мадрид сильнее, к тому же у мексиканцев имеются проблемы в организации игры. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -2.5 с коэффициентом 2.48.

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    «Реал» Мадрид — «Америка» Мехико: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» устроит разгром мексиканцам
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