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    «Барселона» — «Ювентус». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Ювентус»
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    «Ювентус»
    В товарищеском матче «Барселоны» сыграет против «Ювентуса». Встреча пройдет на стадионе «Коттон Боул» в Далласе (Техас) 27 июля и начнется в 03:30 по мск. «Барселона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 03:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Барселона»

    Каталонцы закончили прошлый сезон Ла Лиги на 2-м месте отстав от «Реала» на 13 очков, а в Лиге чемпионов еще на групповой стадии вылетев в Лигу Европы, где тоже дальше четвертьфинала пройти не удалось.

    Этим летом состав клуба пополнили нападающий Левандовский, вингер Рафинья Диас, полузащитник Кессиэ и защитник Кристенсен. Покинули команду Тринкау, Лангле и Коутиньо.

    Коэффициенты матча Барселона — Ювентус

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    В первом предсезонном матче «Барселона» сыграла вничью с «Олотом», командой из пятого по силе дивизиона Испании — 1:1. В турне по США клуб не взял Брэйтуэйта, Умтити и Рики Пуча.

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    Это не помешало в первом матче разгромить во Флориде «Интер Майами» (6:0), а во втором — победить мадридский «Реал» (1:0). Единственный гол в матче в Лас-Вегасе забил Рафинья.

    «Ювентус»

    Туринцы второй год подряд остались без титула в Италии, да и четвертую строчку в таблице Серии А заполучили только в самой концовке чемпионата. В Лиге чемпионов «Юве» вылетел в 1/8 финала.

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    • Этим летом в клубе идет серьезная кадровая реформация. Команду покинул Кьеллини, Пауло Дибала и Маттейс Де Лигт, но уже пришли Анхель Ди Мария, Поль Погба и Бремер.

    «Ювентус» успел провести пока всего один товарищеский поединок, в котором переиграл мексиканский клуб «Гвадалахара» (2:0). Гола забили молодые футболисты Да Граки и Компаньон

    Новички Ди Мария и Погба внесли свой вклад в победу. При этом француз получил повреждение на тренировке 24 июля и может не сыграть с «Барсой».

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Ювентуса» — 2.95.

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    Последний раз команды пересекались в группе ЛЧ в 2020 году, обменявшись гостевыми победами — «Юве» победил в Барселоне 3:0, «Барса» победила в Турине 2:0.

    Всего команды сыграли 8 матчей в новейшей истории, каталонцы выиграли 4 и сыграли вничью еще в 2. Прогноз: «Барселона» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.43 и ТМ 3,5 за 1.69.

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    «Барселона» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» и «Юве» устроят перестрелку в Техасе?
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