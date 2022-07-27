В товарищеском матче «Барселоны» сыграет против «Ювентуса». Встреча пройдет на стадионе «Коттон Боул» в Далласе (Техас) 27 июля и начнется в 03:30 по мск. «Барселона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы закончили прошлый сезон Ла Лиги на 2-м месте отстав от «Реала» на 13 очков, а в Лиге чемпионов еще на групповой стадии вылетев в Лигу Европы, где тоже дальше четвертьфинала пройти не удалось.

Этим летом состав клуба пополнили нападающий Левандовский, вингер Рафинья Диас, полузащитник Кессиэ и защитник Кристенсен. Покинули команду Тринкау, Лангле и Коутиньо.

Коэффициенты матча Барселона — Ювентус 1 2.05 X 4.20 2 3.05 Ставка

В первом предсезонном матче «Барселона» сыграла вничью с «Олотом», командой из пятого по силе дивизиона Испании — 1:1. В турне по США клуб не взял Брэйтуэйта, Умтити и Рики Пуча.

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Это не помешало в первом матче разгромить во Флориде «Интер Майами» (6:0), а во втором — победить мадридский «Реал» (1:0). Единственный гол в матче в Лас-Вегасе забил Рафинья.

«Ювентус»

Туринцы второй год подряд остались без титула в Италии, да и четвертую строчку в таблице Серии А заполучили только в самой концовке чемпионата. В Лиге чемпионов «Юве» вылетел в 1/8 финала.

Этим летом в клубе идет серьезная кадровая реформация. Команду покинул Кьеллини, Пауло Дибала и Маттейс Де Лигт, но уже пришли Анхель Ди Мария, Поль Погба и Бремер.

«Ювентус» успел провести пока всего один товарищеский поединок, в котором переиграл мексиканский клуб «Гвадалахара» (2:0). Гола забили молодые футболисты Да Граки и Компаньон

Новички Ди Мария и Погба внесли свой вклад в победу. При этом француз получил повреждение на тренировке 24 июля и может не сыграть с «Барсой».

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Ювентуса» — 2.95.

Последний раз команды пересекались в группе ЛЧ в 2020 году, обменявшись гостевыми победами — «Юве» победил в Барселоне 3:0, «Барса» победила в Турине 2:0.

Всего команды сыграли 8 матчей в новейшей истории, каталонцы выиграли 4 и сыграли вничью еще в 2. Прогноз: «Барселона» не проиграет верховой матч. .