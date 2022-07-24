В матче 2 тура чемпионата России «Ахмат» примет «Факел» на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном. Игра запланирована на 24 июля 20:00 по мск. «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В прошлом туре «Ахмат» так же играл на своем поле. Он принимал «Спартак», который подходил к матчу с большой раной после поражения от «Зенита» в Суперкубке (0:4).

Хозяева смогли сыграть вничью (1:1). Причем они первыми забили почти сразу после удаления у москвичей. Однако победный счет держался до 84 минуты. Виктор Мозес лишил «Ахмат» двух очков.

Коэффициенты матча Ахмат — Факел 1 1.70 X 3.85 2 4.90 Ставка

Это вторая ничья в РПЛ подряд для коллектива. Идентичный результат был с «Краснодаром» в последнем туре прошлого сезона.

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Тем не менее в РПЛ «Ахмат» не знает вкуса поражений уже 5 матчей подряд, имея 3 победы и 2 ничьи.

«Факел»

Новичок лиги громко ворвался и потрепал нервы «Краснодару». Поединок с « быками» закончился ничьей 2:2. Этого никто не ожидал после того, как гости проиграли в межсезонье «Ростову» и «Локомотиву».

«Факел» первым забил, однако быстро пропустил два мяча подряд. Благодаря незабитому пенальти у соперника, после первого тайма у команды остались шансы на спасение.

После старта второй половины Роман Акбашев сравнял счет, который продержался до конца встречи.

«Факел» выиграл четыре заключительных матча сезона ФНЛ, а значит не проигрывает в официальных выступлениях уже 5 поединков.

Прогноз и ставка

«Ахмат» — фаворит за 1.72. Победа «Факела» оценивается букмекерами с коэффициентом 5.00.

«Факел» доказал, что способен тягаться даже с такими быками, как «Краснодар». Так что «Ахмату» придется непросто.