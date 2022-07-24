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    «Ахмат» и «Факел» устроят размен с результативным исходом?

    «Ахмат» — «Факел». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 июля 2022 года

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    В матче 2 тура чемпионата России «Ахмат» примет «Факел» на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном. Игра запланирована на 24 июля 20:00 по мск. «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Июля 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Ахмат»

    В прошлом туре «Ахмат» так же играл на своем поле. Он принимал «Спартак», который подходил к матчу с большой раной после поражения от «Зенита» в Суперкубке (0:4).

    Хозяева смогли сыграть вничью (1:1). Причем они первыми забили почти сразу после удаления у москвичей. Однако победный счет держался до 84 минуты. Виктор Мозес лишил «Ахмат» двух очков.

    Коэффициенты матча Ахмат — Факел

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    Это вторая ничья в РПЛ подряд для коллектива. Идентичный результат был с «Краснодаром» в последнем туре прошлого сезона.

    Все прогнозы на РПЛ

    Тем не менее в РПЛ «Ахмат» не знает вкуса поражений уже 5 матчей подряд, имея 3 победы и 2 ничьи.

    «Факел»

    Новичок лиги громко ворвался и потрепал нервы «Краснодару». Поединок с « быками» закончился ничьей 2:2. Этого никто не ожидал после того, как гости проиграли в межсезонье «Ростову» и «Локомотиву».

    «Факел» первым забил, однако быстро пропустил два мяча подряд. Благодаря незабитому пенальти у соперника, после первого тайма у команды остались шансы на спасение.

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    • После старта второй половины Роман Акбашев сравнял счет, который продержался до конца встречи.

    «Факел» выиграл четыре заключительных матча сезона ФНЛ, а значит не проигрывает в официальных выступлениях уже 5 поединков.

    Прогноз и ставка

    «Ахмат» — фаворит за 1.72. Победа «Факела» оценивается букмекерами с коэффициентом 5.00.

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    «Факел» доказал, что способен тягаться даже с такими быками, как «Краснодар». Так что «Ахмату» придется непросто.

    Конторы в равной степени оценивают вероятность низового и верхового исхода поединка. Мы склоняемся ко второму варианту. Ну и у обеих команд были размены в прошлом туре. Так что ставка такая: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.36.

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    «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ахмат» и «Факел» устроят размен с результативным исходом?
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