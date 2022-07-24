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    «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Барселона»
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    «Реал» Мадрид — «Барселона»
    24 июля в американском городе Парадайз мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной» в контрольном поединке. Начало игры намечено на 06:00 по мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2022 года
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    •  Реал Мадрид 06:00 Барселона Барселона
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» провел отличный минувший сезон. «Королевский клуб» выиграл золотые награды чемпионата Испании. Причем сделал это уверенно и стал победителем еще задолго до финиша.

    Также мадридская команда отлично провела и евросезон, выиграв в очередной раз Лигу чемпионов. До финала она на каждой стадии была на волоске от вылета, но в каждый раз находила в себе силы проходить дальше.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.13
  • Ставка
    •

    В решающей же игре главного европейского кубка «сливочные» с минимальным счетом 1:0 переиграли «Ливерпуль», забив решающий гол с единственного удара в створ ворот соперника.

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    Из значимых трансферов выделим покупку у «Монако» за 80 миллионов евро Орельен Чуамени, а также подписание в статусе свободного агента Антонио Рюдигера. Спаррингов мадридцы еще не проводили.

    «Барселона»

    «Барселона» заняла второе место в предыдущем розыгрыше Примеры и не взяла по итогам прошлого сезона ни одного трофея.

    Напомним, что по ходу сезона каталонцы сменили главного тренера. На смену Рональду Куману пришел спасать положение Хави, который кардинально изменил ситуацию, вернув команду в зону ЛЧ.

  • Деньги, признание и наследие. Почему Левандовский решил уйти в «Барселону»?
  • Наконец-то это случилось. После нескольких месяцев домыслов, спекуляций и разногласий Роберт Левандовский все же перейдет в «Барселону».
  • 19/07/2022

    • Отметим, что «сине-гранатовые» проводят мощную трансферную кампанию в это межсезонье, подписав Рафинью Диаса, Роберта Левандовского, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.

    «Барселоны» в рамках текущей предсезонки провела три матча. Сначала она обыграла Звезд А-лиги со счетом 3:2, затем расписали мировую с испанским клубом «Олот» 1:1, после чего разгромили «Интер Майами» со счетом 6:0.

    В прошлом розыгрыше Примеры эти клубы обменялись гостевыми победами. В Мадриде каталонцы победили 4:0, а на своем поле уступили 1:2.

    Прогноз и ставка на «Реал» Мадрид — «Барселона»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Реала» дают — 2.83, ничья оценена — в 4.02.

    Хотя в последнее время между собой эти клубы играют очень результативно, но сейчас не стоит ждать большого количество забитых мячей, так как команды еще только входят в сезон и очень далеки от оптимальных кондиций.

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    «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Эль-Класико не порадует американского зрителя голами
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