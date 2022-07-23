«Порту»
«Порту» за три тура до конца чемпионата стал чемпионом Португалии. Команда в 34 играх набрала 91 очко и опережает ближайшего преследователя на шесть пунктов.
За всю турнирную дистанцию «Драконы» потерпели лишь одно поражение, еще четыре поединка они свели вничью и смогли одержать 29 победных результатов, разница мячей — 86:22.
Кроме того, коллектив завоевал Кубок Португалии, обыграв в финале «Тонделу» с результатом 3:1.
С учетом официальных матчей во всех турнирах, а также товарищеских встреч, клуб выиграл семь последних поединков кряду.
«Монако»
«Красно-белые» в прошлом сезоне в чемпионате Франции финишировали на третьем месте в турнирной таблице набрав 69 очков после 38 сыгранных матчей. Команда забила в ворота соперников 65 голов, а пропустила — 40.
В нынешнее межсезонье «Монако» провел пять товарищеских матчей. В первой встрече команда смогла одержать минимальную победу над «Серкль Брюгге» (1:0), после этого обменявшись голами с «Санкт-Галленом» — 1:1.
Так же еще была ничья с «Аустрией», которая завершилась со счетом 2:2. А затем поединке «красно-белые» на выезде обыграли «Портимоненси» со счетом 0:2.
В прошлой игре княжеский клуб снова довольствовался миром, сыграв 2:2 с «Интером». Тем самым монегаски не проигрывают 16 матчей кряду во всех турнирах и товарищеских встречах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,97.
Успех гостей оценивается в 3,15, равно как и ничья — в 3,15.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.