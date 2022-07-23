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    Прервет ли «Монако» победную серию «Порту»?

    «Порту» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Монако»
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    товарищеского матча. Поединок состоится 23 июля, начало — 22:00 (мск).

    «Порту»

    «Порту» за три тура до конца чемпионата стал чемпионом Португалии. Команда в 34 играх набрала 91 очко и опережает ближайшего преследователя на шесть пунктов.

    За всю турнирную дистанцию «Драконы» потерпели лишь одно поражение, еще четыре поединка они свели вничью и смогли одержать 29 победных результатов, разница мячей — 86:22.

    Кроме того, коллектив завоевал Кубок Португалии, обыграв в финале «Тонделу» с результатом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом официальных матчей во всех турнирах, а также товарищеских встреч, клуб выиграл семь последних поединков кряду.

    «Монако»

    «Красно-белые» в прошлом сезоне в чемпионате Франции финишировали на третьем месте в турнирной таблице набрав 69 очков после 38 сыгранных матчей. Команда забила в ворота соперников 65 голов, а пропустила — 40.

    В нынешнее межсезонье «Монако» провел пять товарищеских матчей. В первой встрече команда смогла одержать минимальную победу над «Серкль Брюгге» (1:0), после этого обменявшись голами с «Санкт-Галленом» — 1:1.

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    • Так же еще была ничья с «Аустрией», которая завершилась со счетом 2:2. А затем поединке «красно-белые» на выезде обыграли «Портимоненси» со счетом 0:2.

    В прошлой игре княжеский клуб снова довольствовался миром, сыграв 2:2 с «Интером». Тем самым монегаски не проигрывают 16 матчей кряду во всех турнирах и товарищеских встречах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,97.

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    Успех гостей оценивается в 3,15, равно как и ничья — в 3,15.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

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    «Порту» — «Монако»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Монако» победную серию «Порту»?
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