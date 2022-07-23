ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Калиду КулибалиКапитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника Рахим СтерлингТоп-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю Софья Тартакова«Фрик-шоу для косноязычных псевдоэкспертов». За что Софью Тартакову отстранили от эфира «Матч ТВ»
  • 17:58
    • Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Гамбурге
  • 16:40
    • Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Симакова дисквалифицирована на 2 года за допинг
  • 16:04
    • «Кельн» обратился в УЕФА с призывом отстранить белорусские клубы от еврокубков
  • 15:40
    • Стал известен диагноз Пиняева
  • 19:11
    • Полузащитник «Зенита» перейдет в «Сочи»
  • 18:26
    • Журналист: Мане получит награду лучшему африканскому игроку сезона
  • 17:37
    • Павлюченкова снялась с US Open
    Все новости спорта

    Бирмингемцы не позволят «МЮ» много забить

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш
    В австралийском Перте пройдет контрольных двух английских команд — «Манчестер Юнайдет» сыграет с «Асно Виллой». Начало — в 12:45 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 12:45 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником в прошлом сезоне не блистал. В АПЛ команда финишировала на шестой позиции и пролетела мимо Лиги чемпионов, довольствовашись лишь Лигой Европы.

    В самом главном еврокубке прошлого сезона манкунианцы смогли выйти из группы, но уже на первой стадии плей-офф проиграли мадридскому «Атлетико» (1:2).

    После завершения сезона «красные дьяволы» сменили тренера. Из амстердамского «Аякса» пришел спасать положение Эрик тен Хаг, под руководством которого англичане провели уже три контрольных поединка.

    Все прогнозы на футбол

    И все эти матчи «МЮ»выиграл . Сперва коллектив разнес «Ливерпуль» со счетом 4:0, затем оказался сильнее и австралийского «Мельбурн Виктори» 4:1, а накануне справился и с «Кристал Пэлас» 3:1.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.

    За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.

  • Топ-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю
  • Переходы, о которых будут вспоминать даже через десятилетия
  • Вчера

    • Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Виллианы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.

    «Астон Вилла» успела провести также три товарищеских поединка. Сперва она разгромила английский клуб «Уолсолл» 4:0, после чего по 1:0 справилась с «Лидсом» и австралийским «Брисбен Роар».

    В пяти последних очных игра трижды сильнее был «МЮ», раз виктория осталась за «Виллианами» и один поединок победителя не выявил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 1.94.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Астон Виллы» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.86.

    Манкунианцы пока много забивают в товарняках, но бирмингемцы в тех же спаррингах пока вообще не пропускали. Так что «МЮ» вряд ли сможет сильно часто огорчать «Виллианов». В общем, наш прогноз — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Судува — Виборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ворскла — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Петрокуб — Лачи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.84
  • Прогноз на матч Фехервар — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Левски — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ворскла — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.00
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рапид — Лехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Базель — Крузейдерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хапоэль — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Бирмингемцы не позволят «МЮ» много забить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры