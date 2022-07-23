В австралийском Перте пройдет контрольных двух английских команд — «Манчестер Юнайдет» сыграет с «Асно Виллой». Начало — в 12:45 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником в прошлом сезоне не блистал. В АПЛ команда финишировала на шестой позиции и пролетела мимо Лиги чемпионов, довольствовашись лишь Лигой Европы.

В самом главном еврокубке прошлого сезона манкунианцы смогли выйти из группы, но уже на первой стадии плей-офф проиграли мадридскому «Атлетико» (1:2).

После завершения сезона «красные дьяволы» сменили тренера. Из амстердамского «Аякса» пришел спасать положение Эрик тен Хаг, под руководством которого англичане провели уже три контрольных поединка.

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И все эти матчи «МЮ»выиграл . Сперва коллектив разнес «Ливерпуль» со счетом 4:0, затем оказался сильнее и австралийского «Мельбурн Виктори» 4:1, а накануне справился и с «Кристал Пэлас» 3:1.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.

За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.

Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Виллианы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.

«Астон Вилла» успела провести также три товарищеских поединка. Сперва она разгромила английский клуб «Уолсолл» 4:0, после чего по 1:0 справилась с «Лидсом» и австралийским «Брисбен Роар».

В пяти последних очных игра трижды сильнее был «МЮ», раз виктория осталась за «Виллианами» и один поединок победителя не выявил.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 1.94.

На викторию «Астон Виллы» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.86.

Манкунианцы пока много забивают в товарняках, но бирмингемцы в тех же спаррингах пока вообще не пропускали. Так что «МЮ» вряд ли сможет сильно часто огорчать «Виллианов». В общем, наш прогноз — ТМ 2,5.