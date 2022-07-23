В субботу, 23 июля, в товарищеском матче французский «Ланс» на своем поле сыграет против миланского «Интера». Начало поединка намечено на 19:30 по мск. «Ланс» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Прошлый розыгрыш французской Лиги 1 «Ланс» завершил на седьмой позиции в турнирной таблице. От еврокубковой зоны он отстал всего на четыре очка.

«Золотисто-красные» отлично провели заключительный отрезок чемпионата, выдав 8-матчевую беспроигрышную серию. В этот период они расписали три мировые и добились пяти выигрышей.

Стоит отметить, что игры с участием команды в прошедшем первенстве были довольно-таки результативными и держались на отметке почти три забитые мяча за игру.

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«Ланс» провел четыре контрольных поединка летом, раз сыграв вничью и добившись трех побед, пропустив только гол. Среди соперников были только представители второго французского дивизиона.

«Интер»

«Интер» в прошлом сезоне не смог защитить свой чемпионский титул. Команда финишировала на второй строке, проиграв всего лишь два очка соседям из «Милана».

Однако без трофея «нерадзурри» не остались, выиграв национальный кубов, одолев в финале по итогам овертайма «Ювентус». В Лиге чемпионов «змеи» были остановлены «Ливерпулем» на стадии 1/8 финала.

С учетом всех турниров у команды на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия. В этот период она два раза сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.

«Интер» успел летом провести только два товарняка. Сперва он разгромил «Лугано» из Швейцарии 4:1, а потом расписал мировую с «Монако», сыграв 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.20.

На викторию «Ланса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.22.

Обе команды исповедуют атакующий стиль игры, зачастую выдавая очень результативные поединки. Считаем, что и данная игра не оставит зрителей без голов и принесет очередные верхи.