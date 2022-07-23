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    Кто проявит характер в Краснодаре?

    «Краснодар» — «Спартак». Прогноз Василия Уткина на матч РПЛ 23 июля

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
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    Василий Уткин
    В матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Встреча на стадионе ФК «Краснодар» начнется в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Июля 2022 года
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    Обе команды потеряли очки в стартовом туре. Лишь дважды в 26 матчах в данном противостоянии фиксировалась ничья. Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дал свой прогноз на матч.

    В какой форме «Краснодар»?

    Коэффициенты матча Краснодар — Спартак

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
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    Новый чемпионат «быки» начали с сенсационной потери очков против «Факела». Соперник не играл в элите российского футбола с 2001 года, но, вернувшись, вырвал ничью при 16 тысячах зрителей на стадионе ФК «Краснодар» — 2:2. Черно-зеленые дважды отличились в первом тайме усилиями Алексея Ионова и Эдуарда Сперцяна.

    Преимущество могло быть еще больше, но Джон Кордоба не реализовал пенальти. В 16 матчах за «быков» у колумбийца уже 3 промаха с 11-метровой отметки.

    Хозяева больше владели мячом (62 на 38 в процентном соотношении), но реже били в створ ворот (6-10), что в итоге привело к двум голам со стороны воронежцев. Причем у гостей были моменты и чтобы вырвать победу.

    Накануне матча со «Спартаком» краснодарцы объявили о заключении контракта с полузащитником молодежной сборной Сербии Михайло Баньяцем. Защитник Кайо по-прежнему травмирован и не поможет команде.

    В какой форме «Спартак»?

    Два официальных матча под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля — ни одной победы. 33-летний испанец наверняка иначе планировал начать свою красно-белую карьеру. Однако сначала «Спартак» был разгромлен «Зенитом» (0:4) в матче за Суперкубок России, затем в 1-м туре РПЛ последовала лишь ничья с «Ахматом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Последний результат можно признать и удачным. На 41-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса (две желтые карточки за 10 секунд). Судья из Петербурга Владислав Безбородов в нескольких спорных эпизодах вставал на сторону грозненцев, не назначив пенальти в их ворота и не удалив вратаря Гиорги Шелию.

    И все же вышедший на замену полузащитник Виктор Мозес на 83-й минуте принес «Спартаку» одно очко, точно пробив из-за пределов штрафной. Дисквалификация Рыбуса и плохая форма нападающего Шамара Николсона — единственные проблемы красно-белых перед 2-м туром.

    «Краснодар» — «Спартак»: статистика личных встреч

    В минувшем сезоне «быки» добились двух побед, каждая со счетом 2:1. Однако экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что пенальти в ворота «Спартака» в концовке матча 25-го тура был назначен ошибочно. С него был забит победный гол. В сезоне 2020/21 дважды победили уже красно-белые — 3:1 в гостях и 6:1 дома.

    Прогноз Василия Уткина на матч «Краснодар» — «Спартак» 23 июля

    В межсезонье краснодарцы провели три матча и во всех добились побед. Однако первый же тур РПЛ показал, что «быки» еще не до конца перестроились после ухода большого количества легионеров. Даже на фоне «Факела» было видно, что работы непочатый край. «Спартак» в этом плане потерял меньше.

    Там тоже нашлись те, кто предпочел не играть в России. Но либо они уже были отрезанными ломтями, либо находились в такой форме, что от них было бы мало толка. В Грозном красно-белые продемонстрировали и характер, и наличие исполнителей, способных в одиночку приносить очки.

    Предполагаю, что «Спартак» прервет неудачную серию из матчей против «Краснодара».

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    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто проявит характер в Краснодаре?
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