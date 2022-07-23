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    Что «Бешикташ» покажет против «Вулверхэмптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Бешикташ»
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    «Вулверхэмптон» — фаворит матча
    «Вулверхэмптон» сыграет в Ла Нусии (Испания) против «Бешикташа» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 23 июля, начало — 20:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2022 года
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — крепкий середняк английской Премьер-лиги. Так, в прошлом сезоне он финишировал на десятой строке в турнирной таблице, проиграв лишь пять баллов еврокубковой зоне.

    «Волки» провально заканчивали первенство и свою последнюю победу смогли добыть аж в начале апреля. После того они выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз уступали.

    В заключительном туре АПЛ «оранжево-черные» проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:3, а игровым дне ранее дома поделили очки с «Норвичем», сыграв 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «Вулвз» провели четыре контрольных поединка, в которых после трех побед кряду проиграли «Леванте» (1:2).

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» провали прошлый сезона, в котором заняли лишь шестую позицию в чемпионате Турции с отставанием в 22 очка от чемпиона «Трабзонспора».

    Такой результат оставил стамбульский коллектив без еврокубков в новой кампании.

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    • В межсезонье клуб провел три поединка, в которых одержал две победы и один матч сыграл вничью.

    С учетом официальных матчей во всех турнирах и товарищеских встреч команда не знает поражений семь игр кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,14.

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    Успех гостей оценивается в 3,22, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,38.

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    «Вулверхэмптон» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Что «Бешикташ» покажет против «Вулверхэмптона»?
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