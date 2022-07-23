«Вулверхэмптон» сыграет в Ла Нусии (Испания) против «Бешикташа» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 23 июля, начало — 20:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» — крепкий середняк английской Премьер-лиги. Так, в прошлом сезоне он финишировал на десятой строке в турнирной таблице, проиграв лишь пять баллов еврокубковой зоне.

«Волки» провально заканчивали первенство и свою последнюю победу смогли добыть аж в начале апреля. После того они выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз уступали.

В заключительном туре АПЛ «оранжево-черные» проиграли на выезде «Ливерпулю» со счетом 1:3, а игровым дне ранее дома поделили очки с «Норвичем», сыграв 1:1.

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В межсезонье «Вулвз» провели четыре контрольных поединка, в которых после трех побед кряду проиграли «Леванте» (1:2).

«Бешикташ»

«Бешикташ» провали прошлый сезона, в котором заняли лишь шестую позицию в чемпионате Турции с отставанием в 22 очка от чемпиона «Трабзонспора».

Такой результат оставил стамбульский коллектив без еврокубков в новой кампании.

В межсезонье клуб провел три поединка, в которых одержал две победы и один матч сыграл вничью.

С учетом официальных матчей во всех турнирах и товарищеских встреч команда не знает поражений семь игр кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,14.

Успех гостей оценивается в 3,22, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,38.