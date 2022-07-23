23 июля «Аякс» и «Айнтрахт» проведут товарищеский предсезонный матч. Команды начнут поединок в 16:00 по мск. «Аякс» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Команда перетерпела значительные изменения с прошлого сезона. Ее покинул главный тренер Эрик тен Хаг, который теперь будет тренировать «Манчестер Юнайтед». Также команду покинет защитник Лисандро Мартинес, который тоже уйдет в МЮ.

В последних матчах предсезонья «аяксиды» обыграл «Зальцбург» (3:2) и «Локомотиву» (3:0), а также сыграли вничью с «Эйпеном» (1:1).

В прошлом сезоне «Аякс» стал победителем Эредивизии с отрывом в два очка от ПСВ. При этом клуб уступил тому же ПСВ в Кубке и Суперкубке страны. В Лиге чемпионов хозяева дошли до 1/8 финала, где проиграли «Бенфике».

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Летом в команду пришли Франсишку Консейсау, Стивен Бергвейн и Оуэн Вэйндал.

«Айнтрахт»

«Орлам» предстоит тяжелый сезон, так как они будут играть в Лиге чемпионов. Все благодаря победе в Лиге Европы. Напомним, что в финале турнира коллектив одолел «Рейнджерс» в серии пенальти.

В Бундеслиге «Айнтрахт» финишировал далеко от зоны еврокубков — на 11 позиции. В этом турнире команда закончила сезон на серии из восьми матчей без побед.

В межсезонье гости обыграли «Ашаффенбург» (1:0), сыграли вничью с ЛАСКом (0:0) и выиграли у «Торино» (3:1).

Из значительных летних приобретений можно отметить Марио Гетце, перешедшего из ПСВ, и Лукаса Аларио, который пришел из «Байера».

Прогноз и ставка

Победа «Аякса» оценивается коэффициентом 1.65. На победу «Айнтрахта» букмекеры дают 4.40.

Это встреча двух атакующих команд, которые любят много двигаться, проводить быстрые атаки. В их составах достаточно футболистов, которые заточены на голы.

Вполне можно допустить, что матч получится результативным. Можно заиграть ставку на тотал больше 3,5 которая предлагается с коэффициентом 1.86.