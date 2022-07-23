ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлТоповые тяжеловесы Кертис Блэйдс и Том Аспиналл готовы устроить настоящую войну. Анонс карда UFC London Калиду КулибалиКапитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника Рахим СтерлингТоп-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю
  • 12:00
    • ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос»
  • 11:03
    • «ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума
  • 10:35
    • «ПСЖ» по-прежнему настроен продать Неймара этим летом
  • 00:19
    • Мане признан лучшим игроком сезона-2021/22 в Африке
  • 00:14
    • Немки обыграли сборную Австрии и вышли в полуфинал женского Евро-2022
  • 22:21
    • Покер Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Лейпциг» в контрольном матче
    Все новости спорта

    «Аякс» и «Айнтрахт» порадуют голами

    «Аякс» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.86), ставки на футбол, товарищеский матч, 23 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Аякс Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Тадич
    23 июля «Аякс» и «Айнтрахт» проведут товарищеский предсезонный матч. Команды начнут поединок в 16:00 по мск. «Аякс» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    Команда перетерпела значительные изменения с прошлого сезона. Ее покинул главный тренер Эрик тен Хаг, который теперь будет тренировать «Манчестер Юнайтед». Также команду покинет защитник Лисандро Мартинес, который тоже уйдет в МЮ.

    В последних матчах предсезонья «аяксиды» обыграл «Зальцбург» (3:2) и «Локомотиву» (3:0), а также сыграли вничью с «Эйпеном» (1:1).

    В прошлом сезоне «Аякс» стал победителем Эредивизии с отрывом в два очка от ПСВ. При этом клуб уступил тому же ПСВ в Кубке и Суперкубке страны. В Лиге чемпионов хозяева дошли до 1/8 финала, где проиграли «Бенфике».

    Все прогнозы на футбол

    Летом в команду пришли Франсишку Консейсау, Стивен Бергвейн и Оуэн Вэйндал.

    «Айнтрахт»

    «Орлам» предстоит тяжелый сезон, так как они будут играть в Лиге чемпионов. Все благодаря победе в Лиге Европы. Напомним, что в финале турнира коллектив одолел «Рейнджерс» в серии пенальти.

    В Бундеслиге «Айнтрахт» финишировал далеко от зоны еврокубков — на 11 позиции. В этом турнире команда закончила сезон на серии из восьми матчей без побед.

  • Трансферный дайджест. 12-18 июля
  • Продаст ли наконец-то «Севилья» Кунде, удержит ли «Зенит» Вендела, Депай оказался не нужен «Барселоне» и другие трансферные слухи недели
  • 18/07/2022

    • В межсезонье гости обыграли «Ашаффенбург» (1:0), сыграли вничью с ЛАСКом (0:0) и выиграли у «Торино» (3:1).

    Из значительных летних приобретений можно отметить Марио Гетце, перешедшего из ПСВ, и Лукаса Аларио, который пришел из «Байера».

    Прогноз и ставка

    Победа «Аякса» оценивается коэффициентом 1.65. На победу «Айнтрахта» букмекеры дают 4.40.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Это встреча двух атакующих команд, которые любят много двигаться, проводить быстрые атаки. В их составах достаточно футболистов, которые заточены на голы.

    Вполне можно допустить, что матч получится результативным. Можно заиграть ставку на тотал больше 3,5 которая предлагается с коэффициентом 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Тим — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:05
    •  2.61
  • Прогноз на матч Карацев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алькарас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тараз — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бенфика — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Молчан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Легион — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аякс» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» и «Айнтрахт» порадуют голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры