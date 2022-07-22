«Ред Булл Зальцбург»
Эта команда уже многие годы является законодательницей мод в австрийском футболе. Разумеется, минувший сезон вновь стал для «быков» триумфальным.
Правда, результаты контрольных матчей команды вряд ли стоит называть успешными. Например, крепким «Фейеноорду», «Аяксу» и «Антверпену» «быки» уступили.
Коэффициенты матча Зальцбург — Аустрия Вена
А вот с более скромными соперниками «Ред Булл Зальцбург» добивался своего. Впрочем, на официальные матчи настрой будет явно более серьезным.
Матчи с «Аустрией» для команды традиционно складываются успешно. Семь последних поединков «быки» выиграли.
«Аустрия»
«Аустрия» минувший чемпионат завершила на 3 месте, хотя в регулярном турнире пришла к финишу четвертой.
Причем «Аустрия» вполне пристойно смотрелась в контрольных поединках. Из шести товарищеских матчей выиграно четыре.
В последнем своем матче команда добыла разгромную викторию. Правда, победа со счетом 0:7 над скромнейшим «Велсом» могла лишь потешить самолюбие.
Даже ничья в Зальцбурге для «Аустрии» будет сродни успеху. Вот только пока непонятно, за счет чего команда может отобрать очки у чемпиона.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ред Булл Зальцбург» за 1.31, на ничью за 5.60, а на «Аустрию» — за 9.50.
«Ред Булл Зальцбург»
«Аустрия» в контрольных матчах обыгрывала лишь заведомо более слабых оппонентов.
«Быки» наверняка будут традиционно активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.56.