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    «Быки» обеспечат голевую феерию

    «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, чемпионат Австрии, 22 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ред Булл Зальцбург
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия»
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    Николас Капальдо
    «Ред Булл Зальцбург» сыграет на своем поле с «Аустрией» в рамках 1-го тура чемпионата Австрии. Матч пройдет 22 июля, начало — в 21:30 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Австрия. Бундеслига 22 Июля 2022 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 21:30 Аустрия Вена Аустрия Вена
  • Австрия. Бундеслига
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    «Ред Булл Зальцбург»

    Эта команда уже многие годы является законодательницей мод в австрийском футболе. Разумеется, минувший сезон вновь стал для «быков» триумфальным.

    Правда, результаты контрольных матчей команды вряд ли стоит называть успешными. Например, крепким «Фейеноорду», «Аяксу» и «Антверпену» «быки» уступили.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Аустрия Вена

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    А вот с более скромными соперниками «Ред Булл Зальцбург» добивался своего. Впрочем, на официальные матчи настрой будет явно более серьезным.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Аустрией» для команды традиционно складываются успешно. Семь последних поединков «быки» выиграли.

    «Аустрия»

    «Аустрия» минувший чемпионат завершила на 3 месте, хотя в регулярном турнире пришла к финишу четвертой.

    Причем «Аустрия» вполне пристойно смотрелась в контрольных поединках. Из шести товарищеских матчей выиграно четыре.

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    • В последнем своем матче команда добыла разгромную викторию. Правда, победа со счетом 0:7 над скромнейшим «Велсом» могла лишь потешить самолюбие.

    Даже ничья в Зальцбурге для «Аустрии» будет сродни успеху. Вот только пока непонятно, за счет чего команда может отобрать очки у чемпиона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ред Булл Зальцбург» за 1.31, на ничью за 5.60, а на «Аустрию» — за 9.50.

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    «Ред Булл Зальцбург» традиционно успешно играет с «Аустрией».

    «Аустрия» в контрольных матчах обыгрывала лишь заведомо более слабых оппонентов.

    «Быки» наверняка будут традиционно активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.56.

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    «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 22.07.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» обеспечат голевую феерию
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