«Ред Булл Зальцбург» сыграет на своем поле с «Аустрией» в рамках 1-го тура чемпионата Австрии. Матч пройдет 22 июля, начало — в 21:30 мск. «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Эта команда уже многие годы является законодательницей мод в австрийском футболе. Разумеется, минувший сезон вновь стал для «быков» триумфальным.

Правда, результаты контрольных матчей команды вряд ли стоит называть успешными. Например, крепким «Фейеноорду», «Аяксу» и «Антверпену» «быки» уступили.

Коэффициенты матча Зальцбург — Аустрия Вена 1 1.30 X 5.50 2 9.50 Ставка

А вот с более скромными соперниками «Ред Булл Зальцбург» добивался своего. Впрочем, на официальные матчи настрой будет явно более серьезным.

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Матчи с «Аустрией» для команды традиционно складываются успешно. Семь последних поединков «быки» выиграли.

«Аустрия»

«Аустрия» минувший чемпионат завершила на 3 месте, хотя в регулярном турнире пришла к финишу четвертой.

Причем «Аустрия» вполне пристойно смотрелась в контрольных поединках. Из шести товарищеских матчей выиграно четыре.

В последнем своем матче команда добыла разгромную викторию. Правда, победа со счетом 0:7 над скромнейшим «Велсом» могла лишь потешить самолюбие.

Даже ничья в Зальцбурге для «Аустрии» будет сродни успеху. Вот только пока непонятно, за счет чего команда может отобрать очки у чемпиона.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ред Булл Зальцбург» за 1.31, на ничью за 5.60, а на «Аустрию» — за 9.50.

«Ред Булл Зальцбург» традиционно успешно играет с «Аустрией» .

«Аустрия» в контрольных матчах обыгрывала лишь заведомо более слабых оппонентов.

«Быки» наверняка будут традиционно активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.56.