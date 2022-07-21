«Миннесота Юнайтед»
«Миннесота Юнайтед» на данный момент занимает 4 место в Западной конференции МЛС, однако имеет довольно средние показатели.
Команда в 21 матче чемпионата США забила 29 мячей. В свои ворота пропущено 25, что говорит о заметных проблемах в обороне.
В своем последнем матче «Миннесота Юнайтед» выиграла. Дома команда уверенно разобралась с «ДС Юнайтед» (2:0).
Беспроигрышная серия команды составляет уже пять матчей. Причем лишь в одном из них «Миннесота Юнайтед» сыграла вничью.
«Эвертон»
«Ириски» ужасно провели минувший чемпионат. В АПЛ команда с трудом удержалась, завершив сезон на 16 месте.
«Эвертон» только начал полноценную подготовку к сезону. Причем из потерь заметной является лишь уход Ричарлисона в «Тоттенхэм».
Правда, в контрольном матче с «Арсеналом» «ириски» выглядели бледновато. В итоге команда Фрэнка Лэмпарда уступила со счетом 2:0.
Наверняка «Эвертон» постарается как можно активнее сыграть в атаке. Тем более, при наличии в составе Доминика Кальверт-Льюина.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.60, на ничью за 3.25, а на «Миннесоту Юнайтед» — за 2.70.
«Миннесота Юнайтед» имеет проблемы в обороне.
«Эвертон»
«Эвертон» по именам выглядит сильнее оппонента, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.60.