«Миннесота Юнайтед» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 июля, начало — в 03:00 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота Юнайтед»

«Миннесота Юнайтед» на данный момент занимает 4 место в Западной конференции МЛС, однако имеет довольно средние показатели.

Команда в 21 матче чемпионата США забила 29 мячей. В свои ворота пропущено 25, что говорит о заметных проблемах в обороне.

В своем последнем матче «Миннесота Юнайтед» выиграла. Дома команда уверенно разобралась с «ДС Юнайтед» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Беспроигрышная серия команды составляет уже пять матчей. Причем лишь в одном из них «Миннесота Юнайтед» сыграла вничью.

«Эвертон»

«Ириски» ужасно провели минувший чемпионат. В АПЛ команда с трудом удержалась, завершив сезон на 16 месте.

«Эвертон» только начал полноценную подготовку к сезону. Причем из потерь заметной является лишь уход Ричарлисона в «Тоттенхэм».

Правда, в контрольном матче с «Арсеналом» «ириски» выглядели бледновато. В итоге команда Фрэнка Лэмпарда уступила со счетом 2:0.

Наверняка «Эвертон» постарается как можно активнее сыграть в атаке. Тем более, при наличии в составе Доминика Кальверт-Льюина.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.60, на ничью за 3.25, а на «Миннесоту Юнайтед» — за 2.70.

«Миннесота Юнайтед» имеет проблемы в обороне.

«Эвертон» наверняка будет активно атаковать .

«Эвертон» по именам выглядит сильнее оппонента, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.60.