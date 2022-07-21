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    «Ирисок» ждет успех?!

    «Миннесота Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Эвертон»
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    Доминик Кальверт-Льюин
    «Миннесота Юнайтед» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 июля, начало — в 03:00 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2022 года
    Миннесота Юнайтед
  • США. MLS
    •  Миннесота Юнайтед 02:00 Эвертон Эвертон
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    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота Юнайтед» на данный момент занимает 4 место в Западной конференции МЛС, однако имеет довольно средние показатели.

    Команда в 21 матче чемпионата США забила 29 мячей. В свои ворота пропущено 25, что говорит о заметных проблемах в обороне.

    В своем последнем матче «Миннесота Юнайтед» выиграла. Дома команда уверенно разобралась с «ДС Юнайтед» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная серия команды составляет уже пять матчей. Причем лишь в одном из них «Миннесота Юнайтед» сыграла вничью.

    «Эвертон»

    «Ириски» ужасно провели минувший чемпионат. В АПЛ команда с трудом удержалась, завершив сезон на 16 месте.

    «Эвертон» только начал полноценную подготовку к сезону. Причем из потерь заметной является лишь уход Ричарлисона в «Тоттенхэм».

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    • Правда, в контрольном матче с «Арсеналом» «ириски» выглядели бледновато. В итоге команда Фрэнка Лэмпарда уступила со счетом 2:0.

    Наверняка «Эвертон» постарается как можно активнее сыграть в атаке. Тем более, при наличии в составе Доминика Кальверт-Льюина.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.60, на ничью за 3.25, а на «Миннесоту Юнайтед» — за 2.70.

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    «Миннесота Юнайтед» имеет проблемы в обороне.

    «Эвертон» наверняка будет активно атаковать.

    «Эвертон» по именам выглядит сильнее оппонента, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.60.

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    «Миннесота Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ирисок» ждет успех?!
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