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    «Лейпциг» и «Ливерпуль» покажут содержательный футбол

    «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.86), ставки на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Ливерпуль»
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    Мохаммед Салах
    21 июля в Лейпциге состоится товарищеский матч. Местный одноименный коллектив «РБ Лейпциг» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по мск. «Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:15 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Лейпциг»

    Приход Доменико Тедеско привел команду в чувство и прошлый сезон она завершила с высоко поднятой головой, несмотря на слабые успехи в Бундеслиге.

    В чемпионате Германии «быки» финишировали на 4 месте, получив путевку в Лигу чемпионов. Возможность участвовать в самом престижном турнире континента стала своего рода утешительным призом.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Ливерпуль

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    При этом Тедеско и Ко смогли выиграть Кубок Германии. В финале клуб обыграл «Фрайбург» в серии пенальти. Также «Лейпциг» дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл «Рейнджерс» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    16 июля «Лейпциг» провел товарищеский матч с «Саутгемптоном», в котором выиграл со счетом 3:1.

    «Ливерпуль»

    Гонка за титулами, которую «Ливерпуль» устроил в прошлом сезоне, оказалась очень изнуряющей. В итоге борьбы на два фронта «мерсисайдцы» не выдержали и сдали позиции у самого финиша.

    «Красные» остановились в одном пункте от «Ман Сити», отдав «горожанам» титул чемпиона Англии. После этого команде Юргена Клоппа не удалось взять реванш у «Реала» в финале Лиги чемпионов (0:1).

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    • Старт предсезонного тура для гостей оказался очень тяжелым. «Ливерпуль» с крупным счетом 0:4 проиграл «Манчестер Юнайтед». 15 июля команда победила «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

    Летом команда усилилась форвардом Дарвином Нуньесом, который уже успел дебютировать, но пока не отметился результативными действиями.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на поединок такие: 3.26 выставили на победу «Лейпцига» и 2.05 — на победу «Ливерпуля».

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    На поле сойдутся две прессингующие команды, играющие в быстрый, атакующий футбол. Так что от матча можно ждать обмена моментами, которые должны привести к голам.

    И «Лейпциг», и «Ливерпуль» в последнем своем матче забили больше гола. Рекомендуется поставить на тотал больше 3 за 1.86.

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    «Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» и «Ливерпуль» покажут содержательный футбол
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