21 июля в Лейпциге состоится товарищеский матч. Местный одноименный коллектив «РБ Лейпциг» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по мск. «Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Приход Доменико Тедеско привел команду в чувство и прошлый сезон она завершила с высоко поднятой головой, несмотря на слабые успехи в Бундеслиге.

В чемпионате Германии «быки» финишировали на 4 месте, получив путевку в Лигу чемпионов. Возможность участвовать в самом престижном турнире континента стала своего рода утешительным призом.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Ливерпуль 1 3.25 X 3.90 2 2.05 Ставка

При этом Тедеско и Ко смогли выиграть Кубок Германии. В финале клуб обыграл «Фрайбург» в серии пенальти. Также «Лейпциг» дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл «Рейнджерс» (1:4).

Все прогнозы на футбол

16 июля «Лейпциг» провел товарищеский матч с «Саутгемптоном», в котором выиграл со счетом 3:1.

«Ливерпуль»

Гонка за титулами, которую «Ливерпуль» устроил в прошлом сезоне, оказалась очень изнуряющей. В итоге борьбы на два фронта «мерсисайдцы» не выдержали и сдали позиции у самого финиша.

«Красные» остановились в одном пункте от «Ман Сити», отдав «горожанам» титул чемпиона Англии. После этого команде Юргена Клоппа не удалось взять реванш у «Реала» в финале Лиги чемпионов (0:1).

Старт предсезонного тура для гостей оказался очень тяжелым. «Ливерпуль» с крупным счетом 0:4 проиграл «Манчестер Юнайтед». 15 июля команда победила «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Летом команда усилилась форвардом Дарвином Нуньесом, который уже успел дебютировать, но пока не отметился результативными действиями.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на поединок такие: 3.26 выставили на победу «Лейпцига» и 2.05 — на победу «Ливерпуля».

На поле сойдутся две прессингующие команды, играющие в быстрый, атакующий футбол. Так что от матча можно ждать обмена моментами, которые должны привести к голам.

И «Лейпциг», и «Ливерпуль» в последнем своем матче забили больше гола. Рекомендуется поставить на тотал больше 3 за 1.86.