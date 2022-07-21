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    «Кайрат» забьёт и не пропустит?

    «Кайрат» — «Кишварда». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Кишварда»
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    «Кишварда»
    «Кайрат» на своём поле примет «Кишварду» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск). «Кайрат» — «Кишварда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Кайрат
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Кайрат 17:00 Кишварда Кишварда
  • Кишварда
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    «Кайрат»

    Бронзовый призёр чемпионата Казахстана выступит в отборе Лиги конференций. В еврокубке «Кайрат» стартует со 2-го раунда.

    Экс-чемпион казахстанского первенства. В прошлом году «Кайрат» играл в Лиге чемпионов.

    Коэффициенты матча Кайрат — Кишварда

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    В этом турнире клуб дошёл до 2-й стадии отбора, где пришлось проиграть именитому сербскому коллективу «Црвене Звезде» (2:6 — по сумме двух встреч).

    В виде бонуса от поражения — выход в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Тут тоже постигла неудача — от армянского «Алашкерта» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Дальше Лига конференций. В последней стадии отбора «Кайрату» удалось переиграть «Фолу Эш» из Люксембурга (7:2). В групповой стадии турнира клуб из Казахстана играл с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией». Итог — 4 место в квартете.

    «Кишварда»

    Серебряный призёр чемпионата Венгрии. Лучшее достижение в клубной истории. В сезоне 2021/2022 «Кишварда» провела 33 матча и набрала 59 очков. От чемпиона «Ференцвароша» отставание было в 12 очков.

    Новый сезон в Венгрии еще не стартовал, в отличии от чемпионата Казахстана, где уже половина сезона позади.

    Первый тур чемпионата «Кишварда» проведёт дома 31 июля против «Дебрецена».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.91, ничья оценивается в 3.40, на успех «Кишварды» — за 3.88

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    Прогноз: «Кайрат» — претендент на путевку в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Бронзовый призер чемпионата Казахстана играет против новичка еврокубков.

    Для «Кишварды» — новый опыт в роли дебютанта Лиги конференций. Но успеха венгерский клуб вряд ли добьется. Обычно новичкам сложно сохранить собственные ворота на замке.

    Ставка — победа «Кайрата» за 1.91

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    «Кайрат» — «Кишварда»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Кайрат» забьёт и не пропустит?
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