«Кайрат»
Бронзовый призёр чемпионата Казахстана выступит в отборе Лиги конференций. В еврокубке «Кайрат» стартует со 2-го раунда.
Экс-чемпион казахстанского первенства. В прошлом году «Кайрат» играл в Лиге чемпионов.
Коэффициенты матча Кайрат — Кишварда
В этом турнире клуб дошёл до 2-й стадии отбора, где пришлось проиграть именитому сербскому коллективу «Црвене Звезде» (2:6 — по сумме двух встреч).
В виде бонуса от поражения — выход в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Тут тоже постигла неудача — от армянского «Алашкерта» (2:3).
Все прогнозы на Лигу конференций
Дальше Лига конференций. В последней стадии отбора «Кайрату» удалось переиграть «Фолу Эш» из Люксембурга (7:2). В групповой стадии турнира клуб из Казахстана играл с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией». Итог — 4 место в квартете.
«Кишварда»
Серебряный призёр чемпионата Венгрии. Лучшее достижение в клубной истории. В сезоне 2021/2022 «Кишварда» провела 33 матча и набрала 59 очков. От чемпиона «Ференцвароша» отставание было в 12 очков.
Новый сезон в Венгрии еще не стартовал, в отличии от чемпионата Казахстана, где уже половина сезона позади.
Первый тур чемпионата «Кишварда» проведёт дома 31 июля против «Дебрецена».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.91, ничья оценивается в 3.40, на успех «Кишварды» — за 3.88
Прогноз: «Кайрат» — претендент на путевку в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Бронзовый призер чемпионата Казахстана играет против новичка еврокубков.
Для «Кишварды» — новый опыт в роли дебютанта Лиги конференций. Но успеха венгерский клуб вряд ли добьется. Обычно новичкам сложно сохранить собственные ворота на замке.
Ставка — победа «Кайрата» за 1.91