«Кайрат» на своём поле примет «Кишварду» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Игра состоится 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск). «Кайрат» — «Кишварда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

Бронзовый призёр чемпионата Казахстана выступит в отборе Лиги конференций. В еврокубке «Кайрат» стартует со 2-го раунда.

Экс-чемпион казахстанского первенства. В прошлом году «Кайрат» играл в Лиге чемпионов.

Коэффициенты матча Кайрат — Кишварда 1 2.15 X 3.30 2 3.50 Ставка

В этом турнире клуб дошёл до 2-й стадии отбора, где пришлось проиграть именитому сербскому коллективу «Црвене Звезде» (2:6 — по сумме двух встреч).

В виде бонуса от поражения — выход в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Тут тоже постигла неудача — от армянского «Алашкерта» (2:3).

Все прогнозы на Лигу конференций

Дальше Лига конференций. В последней стадии отбора «Кайрату» удалось переиграть «Фолу Эш» из Люксембурга (7:2). В групповой стадии турнира клуб из Казахстана играл с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией». Итог — 4 место в квартете.

«Кишварда»

Серебряный призёр чемпионата Венгрии. Лучшее достижение в клубной истории. В сезоне 2021/2022 «Кишварда» провела 33 матча и набрала 59 очков. От чемпиона «Ференцвароша» отставание было в 12 очков.

Новый сезон в Венгрии еще не стартовал, в отличии от чемпионата Казахстана, где уже половина сезона позади.

Первый тур чемпионата «Кишварда» проведёт дома 31 июля против «Дебрецена».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.91, ничья оценивается в 3.40, на успех «Кишварды» — за 3.88

Прогноз: «Кайрат» — претендент на путевку в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Бронзовый призер чемпионата Казахстана играет против новичка еврокубков.

Для «Кишварды» — новый опыт в роли дебютанта Лиги конференций. Но успеха венгерский клуб вряд ли добьется. Обычно новичкам сложно сохранить собственные ворота на замке.

Ставка — победа «Кайрата» за 1.91