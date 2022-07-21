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    Встреча завершится миром?

    «Фехервар» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 4.84) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Фехервар»
    «Фехервар» в родных стенах примет «Габалу» в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 июля — начало в 20:00 (мск). «Фехервар» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фехервар»

    «Фехервар» — четвёртый клуб Венгрии. В минувшем сезоне команда набрала 48 очков. По ходу сезона были одержаны 13 побед и 9 игр завершились вничью.

    Новый чемпионат стартует 31-го июля. «Фехервар» матч 1-го тура проведет на выезде против ФК «Пакш».

    «Фехервар» играл в Лиге конференций и год назад. Сезон 21/22 завершился для венгерского коллектива поражением от армянского клуба «Арарат» (1:3 — по сумме двух встреч).

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    «Фехервар» — трёхкратный чемпион Венгрии. Выигрывал золотые медали в 2011, 2015 и 2018 годах. Финалист Кубка УЕФА 1985 года.

    «Габала»

    «Габала» — четвёртый клуб Азербайджана. В сезоне 2021/2022 провел 28 матчей: 12 побед, 9 ничьих и 7 поражений. Итог 45 набранных очков.

    6 августа команда стартует в чемпионате своей страны. Первая игра первенства пройдет в гостях против «Турана».

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    • В последний раз «Габала» играла в еврокубках 3 года назад. В 2019-м азербайджанская команда проиграла тбилисскому «Динамо» (0:5). Это был второй раунд Лиги Европы.

    Лучшее достижение клуба на внутренней арене — серебро чемпионата-2018 и победа в Кубке страны-2019.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фехервар» предлагают 1.28. На викторию «Габалы» — 11.50, ничья оценена — в 4.84.

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    «Фехервар» и «Габала» только вкатываются в сезон. Оба клуба ждут старта своих чемпионатов и особенно в ожидании начала еврокубков. Соперники будут осторожничать. Наверняка, в первой игре мы не сможем увидеть победителя и все решится в ответном поединке.

    Наши прогноз и ставка — ничья за 4.84

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    «Фехервар» — «Габала»: прогноз, ставка (4.84), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Встреча завершится миром?
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