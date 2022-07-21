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    «Петрокуб» переиграет албанский клуб?

    «Петрокуб» — «Лачи». Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Флориана» — экс-соперник «Петрокуба»
    «Петрокуб» на своём поле примет «Лачи» в первом матче второго раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 20:00 (мск). «Петрокуб» — «Лачи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
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    «Петрокуб»

    Команда из Хынчешт стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. «Петрокуб» начальную стадию квалификации успешно преодолел.

    Серебряному призеру чемпионата Молдавии на первом этапе противостояла «Флориана». Противостояние двухматчевой дуэли с мальтийским коллективом завершилось в пользу «Петрокуба» (1:0).

    Сезон прошлого сезона побит. Год назад «Петрокуб»дошёл до 2-го отборочного раунда Лиги Конференций. На первом этапе квалификации Хынчешты прошли македонский «Силекс» (2:1 — суммарный счёт двух поединков). Но потом клуб допустил осечку в противостоянии с «Сивасспором» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В молдавской Суперлиге сейчас межсезонье. Новый сезон стартует 31-го июля. В 1-м туре чемпионата «Петрокуб» примет «Сфынтул Георге».

    «Лачи»

    Албанский клуб также начал евросезон с 1-го раунда Лиги конференций. И точно также судьбу протовостояния решил один мяч. Его «Лачи» забил в ворота черногорской «Искры» в ответном поединке (1:0).

    В прошлом году албанский коллектив дошел до 3-го раунда Лиги конференций. На старте были обыграны черногорская «Подгорица» и «Университатя Крайова» из Румынии.

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    • «Лачи» серебряный призер чемпионата Албании. Команда отстала от чемпиона «Тираны» на 10 очков. Всего футболисты «Лачи» набрали 63 балла: 18 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

    Новый розыгрыш албанского чемпионата стартует 20 августа. Матч 1-го тура «Лачи» проведёт дома. Соперник — «Теута».

    Прогноз и ставка

    Яркого фаворита в этой паре нет. Букмекеры предлагают поставить на победу «Петрокуба» за 2.81, на ничью за 3.15, а на «Лачи» — за 2.45.

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    «Петрокуб» — команда с амбициями, в родных стенах умеет играть на ноль в защите и остро атаковать в линии нападения.

    «Лачи» — может составить конкуренцию сопернику. Единственный минус — игра в гостях. Сложный прогноз, чтобы выбрать победителя поединка. Соперники абсолютно равные по силам. Но мы рискнём в пользу принимающей стороны.

    Ставка — победа «Петрокуба» с коэффициентом 2.81.

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    «Петрокуб» — «Лачи»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Петрокуб» переиграет албанский клуб?
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