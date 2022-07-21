«Петрокуб» на своём поле примет «Лачи» в первом матче второго раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 20:00 (мск). «Петрокуб» — «Лачи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Петрокуб»

Команда из Хынчешт стартовала в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. «Петрокуб» начальную стадию квалификации успешно преодолел.

Серебряному призеру чемпионата Молдавии на первом этапе противостояла «Флориана». Противостояние двухматчевой дуэли с мальтийским коллективом завершилось в пользу «Петрокуба» (1:0).

Сезон прошлого сезона побит. Год назад «Петрокуб»дошёл до 2-го отборочного раунда Лиги Конференций. На первом этапе квалификации Хынчешты прошли македонский «Силекс» (2:1 — суммарный счёт двух поединков). Но потом клуб допустил осечку в противостоянии с «Сивасспором» (0:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В молдавской Суперлиге сейчас межсезонье. Новый сезон стартует 31-го июля. В 1-м туре чемпионата «Петрокуб» примет «Сфынтул Георге».

«Лачи»

Албанский клуб также начал евросезон с 1-го раунда Лиги конференций. И точно также судьбу протовостояния решил один мяч. Его «Лачи» забил в ворота черногорской «Искры» в ответном поединке (1:0).

В прошлом году албанский коллектив дошел до 3-го раунда Лиги конференций. На старте были обыграны черногорская «Подгорица» и «Университатя Крайова» из Румынии.

«Лачи» серебряный призер чемпионата Албании. Команда отстала от чемпиона «Тираны» на 10 очков. Всего футболисты «Лачи» набрали 63 балла: 18 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

Новый розыгрыш албанского чемпионата стартует 20 августа. Матч 1-го тура «Лачи» проведёт дома. Соперник — «Теута».

Прогноз и ставка

Яркого фаворита в этой паре нет. Букмекеры предлагают поставить на победу «Петрокуба» за 2.81, на ничью за 3.15, а на «Лачи» — за 2.45.

«Петрокуб» — команда с амбициями, в родных стенах умеет играть на ноль в защите и остро атаковать в линии нападения.

«Лачи» — может составить конкуренцию сопернику. Единственный минус — игра в гостях. Сложный прогноз, чтобы выбрать победителя поединка. Соперники абсолютно равные по силам. Но мы рискнём в пользу принимающей стороны.

Ставка — победа «Петрокуба» с коэффициентом 2.81.