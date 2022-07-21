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    Состоится ли обмен голами?

    «Арарат-Армения» — «Пайде». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Пайде»
    В четверг, 21 июля в рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций в Ереване встретятся «Арарат-Армения» и «Пайде». Начало игры — в 18:00 (мск). «Арарат-Армения» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 18:00 Пайде Пайде
  • Пайде
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    «Арарат-Армения»

    Эта команда серебряный призер чемпионата своей страны. «Арарат-Армения» в минувшем сезоне провела 32 игры и набрала 74 очка. По ходу сезона было одержано 23 победы и 5 встреч завершились вничью.

    Новый сезон в Армении еще не стартовал. Матч против «Пайде» в Лиге конференций откроет серию официальных игр для ереванской команды.

    Прошлый еврокубковый год «Арарат-Армения» пропустила. Последнее участие было в 2020-м. Тогда команда игра в квалификации Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В первом же отборочном раунде экс-чемпион Армении уступил кипрскому чемпиону — «Омонии» (0:1 — поражение в дополнительное время).

    «Пайде»

    Действующий обладатель Кубка Эстонии пробился во 2-й раунд Лиги конференций с трудом. На первом этапе отбора «Пайде» противостоял серебряный призёр грузинского чемпионата — тбилисское «Динамо».

    Первый матч в Грузии эстонцы выиграли (3:2), но затем потерпели неудачу в домашней игре в Эстонии (1:2).

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    • Судьба путёвки решалась в серии пенальти. В лотерее удача улыбнулась эстонским футболистам (6:5).

    В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на 4-м месте. От лидирующей тройки коллектив отстает на 7 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.20, на ничью за 6.40, а на «Пайде» — за 17.00

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    «Арарат-Армения» только-только вкатывается в сезон. Команда без игровой практики. Игра с «Пайде» откроет официальный сезон.

    «Пайде», хоть и не фаворит встречи, но красивый и открытый футбол показать может. Наверняка, обе команды обменяются голами.

    Наши прогноз и ставка — Обе команды забьют с коэффициентом 2.60

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    «Арарат-Армения» — «Пайде»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Состоится ли обмен голами?
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