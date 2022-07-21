«Арарат-Армения»
Эта команда серебряный призер чемпионата своей страны. «Арарат-Армения» в минувшем сезоне провела 32 игры и набрала 74 очка. По ходу сезона было одержано 23 победы и 5 встреч завершились вничью.
Новый сезон в Армении еще не стартовал. Матч против «Пайде» в Лиге конференций откроет серию официальных игр для ереванской команды.
Прошлый еврокубковый год «Арарат-Армения» пропустила. Последнее участие было в 2020-м. Тогда команда игра в квалификации Лиги чемпионов.
Все прогнозы на Лигу конференций
В первом же отборочном раунде экс-чемпион Армении уступил кипрскому чемпиону — «Омонии» (0:1 — поражение в дополнительное время).
«Пайде»
Действующий обладатель Кубка Эстонии пробился во 2-й раунд Лиги конференций с трудом. На первом этапе отбора «Пайде» противостоял серебряный призёр грузинского чемпионата — тбилисское «Динамо».
Первый матч в Грузии эстонцы выиграли (3:2), но затем потерпели неудачу в домашней игре в Эстонии (1:2).
Судьба путёвки решалась в серии пенальти. В лотерее удача улыбнулась эстонским футболистам (6:5).
В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на 4-м месте. От лидирующей тройки коллектив отстает на 7 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.20, на ничью за 6.40, а на «Пайде» — за 17.00
«Арарат-Армения» только-только вкатывается в сезон. Команда без игровой практики. Игра с «Пайде» откроет официальный сезон.
«Пайде», хоть и не фаворит встречи, но красивый и открытый футбол показать может. Наверняка, обе команды обменяются голами.
Наши прогноз и ставка — Обе команды забьют с коэффициентом 2.60