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    Пройдет ли «Ботев» АПОЭЛ?

    «Ботев» Пловдив — АПОЭЛ. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, квалификация Лиги конференций, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ботев» Пловдив — АПОЭЛ
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    АПОЭЛ — фаворит матча
    «Ботев» Пловдив сыграет против АПОЭЛ. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 20 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Ботев» Пловдив — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 20 Июля 2022 года
    Ботев
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    •  Ботев 20:00 АПОЭЛ АПОЭЛ
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Ботев» Пловдив

    По итогам прошлого сезона «Ботев» Пловдив занял третье место в чемпионате Болгарии, пропустив вперед чемпиона «Лудогорец» и ЦСКА София.

    В нынешнем розыгрыше национального первенства команда провела два тура, в которых потерпела поражения — «Хебару» (0:1) и «Ботеву» Враца (2:3).

    Грядущий поединок будет первым для коллектива в еврокубках новой кампании.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    С учетом товарищеских встреч, клуб не знает побед три последних матча: помимо двух вышеуказанных поражений он также сыграл вничью.

    АПОЭЛ

    В прошлом сезоне АПОЭЛ также финишировал на третьей позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Кипра «Аполлону» и АЕКу из Ларнаки.

    Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

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  • Сегодня

    • После завершения прошлого сезона клуб еще не проводил официальных матчей, так что грядущая встреча будет первым настоящим боем после межсезонья.

    В последних восьми играх во всех турнирах, включая контрольные поединки, команда одержала только одну победу при двух поражениях и пяти ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.

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    «Ботев» Пловдив — АПОЭЛ: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Ботев» АПОЭЛ?
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