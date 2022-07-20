«Ботев» Пловдив сыграет против АПОЭЛ. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 20 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Ботев» Пловдив — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботев» Пловдив

По итогам прошлого сезона «Ботев» Пловдив занял третье место в чемпионате Болгарии, пропустив вперед чемпиона «Лудогорец» и ЦСКА София.

В нынешнем розыгрыше национального первенства команда провела два тура, в которых потерпела поражения — «Хебару» (0:1) и «Ботеву» Враца (2:3).

Грядущий поединок будет первым для коллектива в еврокубках новой кампании.

Все прогнозы на Лигу конференций

С учетом товарищеских встреч, клуб не знает побед три последних матча: помимо двух вышеуказанных поражений он также сыграл вничью.

АПОЭЛ

В прошлом сезоне АПОЭЛ также финишировал на третьей позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Кипра «Аполлону» и АЕКу из Ларнаки.

Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

После завершения прошлого сезона клуб еще не проводил официальных матчей, так что грядущая встреча будет первым настоящим боем после межсезонья.

В последних восьми играх во всех турнирах, включая контрольные поединки, команда одержала только одну победу при двух поражениях и пяти ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.