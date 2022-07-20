«Ботев» Пловдив
По итогам прошлого сезона «Ботев» Пловдив занял третье место в чемпионате Болгарии, пропустив вперед чемпиона «Лудогорец» и ЦСКА София.
В нынешнем розыгрыше национального первенства команда провела два тура, в которых потерпела поражения — «Хебару» (0:1) и «Ботеву» Враца (2:3).
Грядущий поединок будет первым для коллектива в еврокубках новой кампании.
Все прогнозы на Лигу конференций
С учетом товарищеских встреч, клуб не знает побед три последних матча: помимо двух вышеуказанных поражений он также сыграл вничью.
АПОЭЛ
В прошлом сезоне АПОЭЛ также финишировал на третьей позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Кипра «Аполлону» и АЕКу из Ларнаки.
Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.
После завершения прошлого сезона клуб еще не проводил официальных матчей, так что грядущая встреча будет первым настоящим боем после межсезонья.
В последних восьми играх во всех турнирах, включая контрольные поединки, команда одержала только одну победу при двух поражениях и пяти ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.