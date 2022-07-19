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    «Поросята» прервут свою безвыигрышную серию

    «Палмейрас» — «Куяба». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Бразилии, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Куяба»
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    «Палмейрас»
    В 17-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле сыграет с «Куябой». Поединок состоится 19 июля и начнется в 02:00 по мск. «Палмейрас» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Июля 2022 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 02:00 Куяба Куяба
  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    «Палмейрас» с 30 очками по итогам 16 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Правда, отрыв от ближайшего противника составляет всего один балл.

    Также «поросята» отлично выступают и в Кубке Либертадорес, одолев в рамках 1/8 финала в двух матчах парагвайский «Серро Портеньо» 5:0 и 3:0 и пробились в четвертьфинал турнира.

    Накануне «зеленейшие» прошли в 1/8 финала Кубка Бразилии по пенальти одолев «Сан-Паулу», а в последней игре первенства они расписали выездную мировую с аутсайдером «Форталезой» 0:0. Сейчас в рамках чемпионата у них 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой раз уступали и дважды сыграли вничью.

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    В родных стенах в текущей Серии А «Палмейрас» выступает не лучшим образом, выиграв четыре игры из восьми при двух мировых исходах и двух фиаско.

    «Куяба»

    «Куяба» с 19 зачетными пунктами в копилке разместилась на 15 строке в турнирной таблице бразильского первенства, опережая зону вылета лишь на балл.

    «Золотые» вышли победителями из своих двух последних игр чемпионата страны, поочередно одолев на выезде «Аваи» 2:1 и на своей территории «Ботафогу» 2:0.

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    • Перед этим же коллектив не мог победить на протяжении четырех поединков подряд, расписав за это время два мировых исхода и дважды проиграв.

    На выезде в текущем розыгрыше Серии А «Куяба» еще не играла вничью, добившись трех выигрышей и потерпев пять фиаско.

    Между собой эти клубы провели только два матча, обменявшись в них гостевыми викториями — 0:2 и 3:1.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Куяба»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Куябы» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.00.

    Прогнозируем, что «Палмейрас» прервет свою серию без побед в чемпионате, уверенно одолев на своем поле одного из претендентов на понижение в классе.

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    «Палмейрас» — «Куяба»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. «Поросята» прервут свою безвыигрышную серию
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