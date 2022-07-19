19 июля в 9-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Колон» из Санта-Фе на своем поле сыграет против «Альдосиви». Начало — в 22:30 по мск. «Колон» — «Альдосиви»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колон»

«Колон» в прошлом сезоне финишировал седьмым, благодаря чему получил билет в Южноамериканский Кубков, где накануне вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв соотечественникам из «Тальереса».

В текущем же чемпионате Аргентины клуб из Санта-Фе выступает пока не лучшим образом и с девятью очками идет только на 17 строке в турнирной таблице, но от десятой позиции отстает всего на три балла.

«Сине-черные» за всю дистанцию добыли две виктории, а также по три раза играли вничью и уступали. В прошлом туре они расписали выездную мировую 0:0 с «Химнасией» из Ла Платы.

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В родных стенах в текущем чемпионате «Колон» выиграл два поединка при одной ничьей и одном фиаско.

«Альдосиви»

«Альдосиви» замыкает турнирную таблицу аргентинского первенства, имея на своем счету четыре очка. И даже в случае победы в этой игре подниметься всего на три строки выше.

«Акулы» в текущем чемпионате первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв в начале этого месяца на своем поле скромный «Росарио Сентраль» со счетом 2:1.

В остальных же восьми поединках коллектив еще раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Причем два из них в двух минувших турах — в гостях 2:3 от «Дефенса и Хустисия» и дома 0:1 от «Атлетико Тукуман».

Все выездные встречи в текущем чемпионате «Альдосиви» проиграл с общим счетом 3:11.

Примечательно, что в четырех из пяти последних очных игр этих клубов четыре раза сильнее был «Альдосиви» и раз сильнее был «Колон».

Прогноз и ставка на «Колон» — «Альдосиви»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Колона» — 1.85, победа «Альдосиви» — 4.24, ничья — 3.70.

«Колон» показывает не лучшие результаты, однако в этом матче за счет фактора домашнего поля и неважного состояния гостей, у команды из Санте-Фе есть отличный шанс набрать важные три очка.