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    Три очка достанутся принимающей стороне

    «Колон» — «Альдосиви». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колон» — «Альдосиви»
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    «Колон»
    19 июля в 9-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Колон» из Санта-Фе на своем поле сыграет против «Альдосиви». Начало — в 22:30 по мск. «Колон» — «Альдосиви»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 19 Июля 2022 года
    Колон
  • Аргентина. Примера
    •  Колон 22:30 Альдосиви Альдосиви
  • Аргентина. Примера
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    «Колон»

    «Колон» в прошлом сезоне финишировал седьмым, благодаря чему получил билет в Южноамериканский Кубков, где накануне вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв соотечественникам из «Тальереса».

    В текущем же чемпионате Аргентины клуб из Санта-Фе выступает пока не лучшим образом и с девятью очками идет только на 17 строке в турнирной таблице, но от десятой позиции отстает всего на три балла.

    «Сине-черные» за всю дистанцию добыли две виктории, а также по три раза играли вничью и уступали. В прошлом туре они расписали выездную мировую 0:0 с «Химнасией» из Ла Платы.

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    В родных стенах в текущем чемпионате «Колон» выиграл два поединка при одной ничьей и одном фиаско.

    «Альдосиви»

    «Альдосиви» замыкает турнирную таблицу аргентинского первенства, имея на своем счету четыре очка. И даже в случае победы в этой игре подниметься всего на три строки выше.

    «Акулы» в текущем чемпионате первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв в начале этого месяца на своем поле скромный «Росарио Сентраль» со счетом 2:1.

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    • В остальных же восьми поединках коллектив еще раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Причем два из них в двух минувших турах — в гостях 2:3 от «Дефенса и Хустисия» и дома 0:1 от «Атлетико Тукуман».

    Все выездные встречи в текущем чемпионате «Альдосиви» проиграл с общим счетом 3:11.

    Примечательно, что в четырех из пяти последних очных игр этих клубов четыре раза сильнее был «Альдосиви» и раз сильнее был «Колон».

    Прогноз и ставка на «Колон» — «Альдосиви»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Колона» — 1.85, победа «Альдосиви» — 4.24, ничья — 3.70.

    «Колон» показывает не лучшие результаты, однако в этом матче за счет фактора домашнего поля и неважного состояния гостей, у команды из Санте-Фе есть отличный шанс набрать важные три очка.

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    «Колон» — «Альдосиви»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Три очка достанутся принимающей стороне
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