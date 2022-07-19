19 июля в товарищеском матче португальская «Брага» сыграет против английского «Борнмута». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Брага» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» в очередной раз не смогла подняться в топ-3 и завершила прошлый чемпионат Португалии на привычном для себя четвертом месте, заработав тем самым билет в Лигу Европы.

На евроарене «оружейники» добрались до четвертьфинала второго по значимости евротурнира, проиграв там только по итогам овертайма шотландскому «Рейнджерс», который впоследствии добрался до финала и проиграл там.

Коллектив за прошедшие восемь поединков с учетом всех турниров выиграл семь из них и один матч проиграл. Летом он провел четыре спарринга, выиграв их все.

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Сперва «Брага» одолела команды три команды из Португалии, а в своей последней игре разгромила английский клуб «Мидлсбро» со счетом 3:0.

«Борнмут»

«Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.

Последний раз «вишни» уходили с поля поверженными еще в начале апреля, проиграв тогда «Вест Бромвичу» 0:2 в выездной встрече. После того они расписали четыре мировые и добились пяти побед.

К данной же игре команда подходит с серией из четырех выигрышей подряд. Три из этих викторий пришлись еще на матчи чемпионата страны, причем каждый раз она побеждала без пропущенных мячей.

Летом «Борнмут» провел одну контрольную игры, обыграв в ней «Шеффилд Уэнсдей» 2:1 и третьего английского дивизиона.

Между собой эти клубы ранее никогда не встречались.

Прогноз и ставка на «Брага» — «Борнмут»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.94.

На викторию «Борнмута» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.44.

Оба коллектива пребывают неплохой форме и в очном поединке наверняка будут стараться проявить себя в атаке, хоть по разу забив друг другу.