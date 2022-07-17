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    «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, товарищеский матч, 17 июля 2022 года

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    «Арсенал» — «Эвертон»
    В ночь на 17 июля в американском Балтиморе лондонский «Арсенал» сыграет против «Эвертон» в контрольном поединке. Начала встречи запланировано на 02:00 по мск. «Арсенал» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Июля 2022 года
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    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

    «Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

    В последнем же туре лондонский коллектив встречался на своем поле с предстоящим противником и смог его разгромить со счетом 5:1. В Ливерпуле же в первом туре победил «Эвертон» 2:1.

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    В межсезонье «Арсенал» уже успел провести два контрольных поединка, поочередно одолев в них английский «Ипсвич» 5:1 и немецкий «Нюрнберг» 5:3.

    «Эвертон»

    «Эвертон» же в прошлом сезоне с большим трудом смог сохранить свою прописку в элите, финишировав на 16 позиции в турнирной таблице, опередив на четыре очка зону вылета.

    «Ириски» даже некоторое время шли на вылет, но в заключительном отрезке первенства набрали десять баллов в шести играх и за тур до конца сохранили пропуски в АПЛ.

    Решающая игра для клуба из Ливерпуля пришлась на домашний матч с «Кристал Пэлас». Хозяева пропустили два мяча в первом тайме, но смогли в ответ забить три во второй половине игры.

    Вот уже как пять очных игр эти команды не играют между собой вничью. В этот период трижды сильнее был «Эвертон» и дважды побеждал «Арсенал». Причем в четырех случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка на «Арсенал» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Эвертона» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.98.

    Так как в последнее время очные противостояния этих команда зачастую проходят с обоюдно забитыми голами, то и на этот раз рекомендуем ставить на данный исход.

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    «Арсенал» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Обоюдная забивная тенденция будет продолжена?
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