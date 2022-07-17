В ночь на 17 июля в американском Балтиморе лондонский «Арсенал» сыграет против «Эвертон» в контрольном поединке. Начала встречи запланировано на 02:00 по мск. «Арсенал» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

«Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

В последнем же туре лондонский коллектив встречался на своем поле с предстоящим противником и смог его разгромить со счетом 5:1. В Ливерпуле же в первом туре победил «Эвертон» 2:1.

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В межсезонье «Арсенал» уже успел провести два контрольных поединка, поочередно одолев в них английский «Ипсвич» 5:1 и немецкий «Нюрнберг» 5:3.

«Эвертон»

«Эвертон» же в прошлом сезоне с большим трудом смог сохранить свою прописку в элите, финишировав на 16 позиции в турнирной таблице, опередив на четыре очка зону вылета.

«Ириски» даже некоторое время шли на вылет, но в заключительном отрезке первенства набрали десять баллов в шести играх и за тур до конца сохранили пропуски в АПЛ.

Решающая игра для клуба из Ливерпуля пришлась на домашний матч с «Кристал Пэлас». Хозяева пропустили два мяча в первом тайме, но смогли в ответ забить три во второй половине игры.

Вот уже как пять очных игр эти команды не играют между собой вничью. В этот период трижды сильнее был «Эвертон» и дважды побеждал «Арсенал». Причем в четырех случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка на «Арсенал» — «Эвертон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.72.

На викторию «Эвертона» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.98.

Так как в последнее время очные противостояния этих команда зачастую проходят с обоюдно забитыми голами, то и на этот раз рекомендуем ставить на данный исход.