16 июля состоится матч 1 тура ФНЛ, в котором сыграют «Волга» и «Енисей». Стартовый свисток дадут в 18:00 мск. «Волга» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга»

Прошлый сезон «Волга» завершила двухматчевой серией побед, которая оказалась решающей на пути к чемпионскому титулу.

Команда финишировала первой в турнирной таблице лиги ФНЛ 2, набрав 62 очка. При этом она шла нога в ногу с «Челябинском».

Коэффициенты матча Волга Ульяновск — Енисей 1 2.95 X 3.45 2 2.35 Ставка

За 28 матчей «Волга» одержала 18 побед и проиграла только 2 поединка. При этом у лидера оказался не самый высокий показатель положительных результатов.

Прогнозы на ФНЛ

20 июня «Волга» провела товарищеский матч, в котором обыграла «Камаз» со счетом 2:1.

«Енисей»

Гости провели очень насыщенную предсезонную подготовку из семи матчей и только два из них закончились победой.

В июле «Енисей» проиграл «Химкам» (2:4) и «Спартаку» (0:3). Также он победил «Волгарь» (2:1) и сыграл вничью с «Текстильщиком» (1:1).

В прошлом сезоне «Енисей» финишировал в шаге от плей-офф, однако коллектив на 2 пункта отстал от СКА, отдав последнюю путевку ему.

В последнем туре сезоне команда обыграла «Велес» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры подошли с осторожностью к оценке соперников. За 2.90 они дают победу «Волги» и за 2.37 предлагают поставить на победу «Енисея».

«Енисей» провел очень плотную предсезонную подготовку, проведя несколько матчей с довольно сильными соперниками. Это должно оказать хорошее влияние на общую готовность команды.

«Волге» нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к новому турниру, где многие соперники выше по уровню. Вряд ли пятая команда ФНЛ отдаст 3 очка новичку. Ставка — победа «Енисея» с форой 0 за 1.70.