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    «Енисей» покажет новичку уровень ФНЛ

    «Волга» — «Енисей». Прогноз (к. 1.70), ставки на футбол, ФНЛ, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волга» — «Енисей»
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    Егор Иванов
    16 июля состоится матч 1 тура ФНЛ, в котором сыграют «Волга» и «Енисей». Стартовый свисток дадут в 18:00 мск. «Волга» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Июля 2022 года
    Волга Ульяновск
  • Россия. ФНЛ
    •  Волга Ульяновск 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Волга»

    Прошлый сезон «Волга» завершила двухматчевой серией побед, которая оказалась решающей на пути к чемпионскому титулу.

    Команда финишировала первой в турнирной таблице лиги ФНЛ 2, набрав 62 очка. При этом она шла нога в ногу с «Челябинском».

    Коэффициенты матча Волга Ульяновск — Енисей

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    За 28 матчей «Волга» одержала 18 побед и проиграла только 2 поединка. При этом у лидера оказался не самый высокий показатель положительных результатов.

    Прогнозы на ФНЛ

    20 июня «Волга» провела товарищеский матч, в котором обыграла «Камаз» со счетом 2:1.

    «Енисей»

    Гости провели очень насыщенную предсезонную подготовку из семи матчей и только два из них закончились победой.

    В июле «Енисей» проиграл «Химкам» (2:4) и «Спартаку» (0:3). Также он победил «Волгарь» (2:1) и сыграл вничью с «Текстильщиком» (1:1).

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    • В прошлом сезоне «Енисей» финишировал в шаге от плей-офф, однако коллектив на 2 пункта отстал от СКА, отдав последнюю путевку ему.

    В последнем туре сезоне команда обыграла «Велес» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры подошли с осторожностью к оценке соперников. За 2.90 они дают победу «Волги» и за 2.37 предлагают поставить на победу «Енисея».

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    «Енисей» провел очень плотную предсезонную подготовку, проведя несколько матчей с довольно сильными соперниками. Это должно оказать хорошее влияние на общую готовность команды.

    «Волге» нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к новому турниру, где многие соперники выше по уровню. Вряд ли пятая команда ФНЛ отдаст 3 очка новичку. Ставка — победа «Енисея» с форой 0 за 1.70.

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    «Волга» — «Енисей»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» покажет новичку уровень ФНЛ
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