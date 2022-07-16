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    Позволит ли Германия набрать очки Финляндии?

    Финляндия — Германия. Прогноз (к. 2.50), ставки на футбол, женский чемпионат Европы, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Германия
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    Германия уже вышла в плей-офф с первого места
    Сборные Финляндии и Германии проведут матч третьего тура группового раунда женского Евро-2022. Начало матча 16 июля в 22:00 мск. Финляндия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    По итогам двух туров сборная Финляндии занимает последнее, четвертое место в группе. Команда пока не набрала очков.

    С учетом отставания от грядущего соперника в шесть очков, а также в три балла от Испании и Дании, скандинавки потеряли очки на плей-офф.

    Коллектив так же недавно провел два товарищеских поединка, но «бело-синие» не смогли показать хороших результатов и проиграли таким соперникам как Япония (1:5) и Нидерланды (2:0).

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    Эта женская сборная является первым неофициальным обладателем Кубка мира (1979 год). После этого она не добивалась значительных результатов на мировой арене.

    Германия

    Сборная Германии уже обеспечила себе выход в плей-офф. Причем коллектив гарантировал себе первую позицию в квартете.

    Перед стартом турнира команда провела один товарищеский матч. 24 июня немки разгромили сборную Швейцарии со счетом 7:0.

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    • До этого последние матчи были в апреле. Германия участвует в квалификации на чемпионат мира, где возглавляет группу H с 21 баллом в активе.

    На Евро с учетом квалификации у немок 10 матчей и 10 побед.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают немок безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,08.

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    Успех хозяев поля оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,50.

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    Финляндия — Германия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли Германия набрать очки Финляндии?
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