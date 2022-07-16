Финляндия
По итогам двух туров сборная Финляндии занимает последнее, четвертое место в группе. Команда пока не набрала очков.
С учетом отставания от грядущего соперника в шесть очков, а также в три балла от Испании и Дании, скандинавки потеряли очки на плей-офф.
Коллектив так же недавно провел два товарищеских поединка, но «бело-синие» не смогли показать хороших результатов и проиграли таким соперникам как Япония (1:5) и Нидерланды (2:0).
Эта женская сборная является первым неофициальным обладателем Кубка мира (1979 год). После этого она не добивалась значительных результатов на мировой арене.
Германия
Сборная Германии уже обеспечила себе выход в плей-офф. Причем коллектив гарантировал себе первую позицию в квартете.
Перед стартом турнира команда провела один товарищеский матч. 24 июня немки разгромили сборную Швейцарии со счетом 7:0.
До этого последние матчи были в апреле. Германия участвует в квалификации на чемпионат мира, где возглавляет группу H с 21 баллом в активе.
На Евро с учетом квалификации у немок 10 матчей и 10 побед.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают немок безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,08.
Успех хозяев поля оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 8,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,50.