В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций «Милсами» примет «Паневежис». Начало игры — в 19:00 по мск. «Милсами» — «Паневежис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милсами»

Первый матч Лиги конференций «Милсами» завершил вничью (0:0). Судьба путевки во 2-й квалификационный раунд решится в Оргееве — на домашней арене «орлов».

«Милсами» — бронзовый призёр молдавского чемпионата. Новый сезон Суперлиги стартует 30 июля. Первую игру оргеевский клуб проведёт дома против «Динамо-Авто» из Тирасполя.

Коэффициенты матча Милсами — Паневежис 1 2.75 X 3.10 2 2.70 Ставка

Перед стартом в еврокубках «Милсами» провёл три спарринга. Во всех поединках молдавский клуб потерпел поражения. А именно от «Шерифа», «Бельц» и «Петрокуба».

Все прогнозы на Лигу конференций

В прошлом сезоне молдавский клуб дошёл до 2-го раунда Лиги конференций. Сначала «Милсами» обыграл боснийский «Сараево» (1:0), а затем уступил шведскому «Эльфсборгу» (0:9).

«Паневежис»

Литовский клуб в прошлом сезоне занял самое высокое место во внутреннем чемпионате — 4-е.

В нынешнем розыгрыше «Паневежис» идет на 2-й строчке. Команда уступает лишь действующему чемпиону «Жальгирису».

В связи с участием в еврокубках — игры в чемпионате Литвы перенесены. В ближайшее время матчей «Паневежиса» с командами «Жальгирис» и «Спирис Каунас» не состоятся. Главная цель — Лига конференций.

Год назад литовский клуб дебютировал в еврокубках. В 1-м раунде Лиги конференций «Паневежис» уступил сербской «Войводине» (0:2 — по сумме двух матчей).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом литовский клуб, коэфициент на победу «Паневежиса» равен 2.37.

На ничью можно поставить за 3.10, а успех «Милсами» оценивается — в 3.10.

Наши прогноз и ставка — «Милсами» выиграет. У оргеевского клуба есть преимущество родной арены. Да, и «орлы» регулярно проходят первый этап отбора.