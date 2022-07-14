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    Победное слово останется за «Милсами»?

    «Милсами» — «Паневежис». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милсами» — «Паневежис»
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    «Милсами»
    В четверг, 14 июля в рамках второго матча первого отборочного раунда Лиги конференций «Милсами» примет «Паневежис». Начало игры — в 19:00 по мск. «Милсами» — «Паневежис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Милсами
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Милсами 19:00 Паневежис Паневежис
  • Паневежис
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    «Милсами»

    Первый матч Лиги конференций «Милсами» завершил вничью (0:0). Судьба путевки во 2-й квалификационный раунд решится в Оргееве — на домашней арене «орлов».

    «Милсами» — бронзовый призёр молдавского чемпионата. Новый сезон Суперлиги стартует 30 июля. Первую игру оргеевский клуб проведёт дома против «Динамо-Авто» из Тирасполя.

    Коэффициенты матча Милсами — Паневежис

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Перед стартом в еврокубках «Милсами» провёл три спарринга. Во всех поединках молдавский клуб потерпел поражения. А именно от «Шерифа», «Бельц» и «Петрокуба».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом сезоне молдавский клуб дошёл до 2-го раунда Лиги конференций. Сначала «Милсами» обыграл боснийский «Сараево» (1:0), а затем уступил шведскому «Эльфсборгу» (0:9).

    «Паневежис»

    Литовский клуб в прошлом сезоне занял самое высокое место во внутреннем чемпионате — 4-е.

    В нынешнем розыгрыше «Паневежис» идет на 2-й строчке. Команда уступает лишь действующему чемпиону «Жальгирису».

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    • В связи с участием в еврокубках — игры в чемпионате Литвы перенесены. В ближайшее время матчей «Паневежиса» с командами «Жальгирис» и «Спирис Каунас» не состоятся. Главная цель — Лига конференций.

    Год назад литовский клуб дебютировал в еврокубках. В 1-м раунде Лиги конференций «Паневежис» уступил сербской «Войводине» (0:2 — по сумме двух матчей).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом литовский клуб, коэфициент на победу «Паневежиса» равен 2.37.

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    На ничью можно поставить за 3.10, а успех «Милсами» оценивается — в 3.10.

    Наши прогноз и ставка — «Милсами» выиграет. У оргеевского клуба есть преимущество родной арены. Да, и «орлы» регулярно проходят первый этап отбора.

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    «Милсами» — «Паневежис»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Победное слово останется за «Милсами»?
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