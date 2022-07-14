«Дечич»
Первый матч квалификации черногорская команда завершила миром с минским «Динамо» (1:1).
Причем клуб первым открыл счёт, но тут уже упустил преимущество. Оба мяча были забиты в первой половине встречи.
К слову, это второе участие коллектива в еврокубках. Дебют был в прошлом году. В 1-м раунде Лиги конференций было поражение от «Дриты» из Косово (1:3).
«Дечич» — бронзовый призёр чемпионата Черногории. В 36 матчах клуб набрал 56 очков, при этом одержав 15 побед, 11 игр завершили вничью.
Все прогнозы на Лигу конференций
Новый сезон в черногорском первенстве стартует 23 июля. Матч 1-го тура «Дечич»проведет в гостях против команды «Морнар».
«Динамо» Минск
Минское «Динамо» — бронзовый призер чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне команда идет на 4-й позиции. Но есть игра в запасе.
На внутренней арене клуб провёл 13 матчей, набрав 25 очков. Плотность в лидирующей группе — высокая. Лидера БАТЭ от идущего в топ-4 «Динамо» отделяют 4 балла.
Матчи с участием минской команды переносятся в связи с участием в Лиге конференций. Так уже были отложены на более поздний срок игры против «Немана» и идущего на 2-м месте «Энергетик-БГУ».
В Лиге конференций «Динамо» играет во второй раз. Год назад белорусский клуб не смог одолеть польский «Пяст Гливиц» (0:2). В этом — задача пройти черногорскую команду.
В случае успеха минские футболисты во 2-й стадии квалификации сразятся с израильской командой «Хапоэль Беэр-Шева».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Дечич» за 3.20, ничья оценивается в 3.15, на успех команды «Динамо» Минск — за 2.27
Абсолютно равные команды. Битва бронзовых призеров Черногории и Белоруссии. Кто окажется сильнее — сложно спрогнозировать. Есть вероятность, что игра получится закрытой.
Исход противостояния может решить всего один мяч. Кто его забьет, наверняка одержит итоговую победу.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 за 2.72