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    Кто выиграет дуэль в битве бронзовых призёров?

    «Дечич» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.72) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    «Динамо» Минск
    В четверг, 14 июля «Дечич» на своё поле примет минское «Динамо» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций. Начало матча в 21:45 (мск). «Дечич» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года

    «Дечич»

    Первый матч квалификации черногорская команда завершила миром с минским «Динамо» (1:1).

    Причем клуб первым открыл счёт, но тут уже упустил преимущество. Оба мяча были забиты в первой половине встречи.

    К слову, это второе участие коллектива в еврокубках. Дебют был в прошлом году. В 1-м раунде Лиги конференций было поражение от «Дриты» из Косово (1:3).

    «Дечич» — бронзовый призёр чемпионата Черногории. В 36 матчах клуб набрал 56 очков, при этом одержав 15 побед, 11 игр завершили вничью.

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    Новый сезон в черногорском первенстве стартует 23 июля. Матч 1-го тура «Дечич»проведет в гостях против команды «Морнар».

    «Динамо» Минск

    Минское «Динамо» — бронзовый призер чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне команда идет на 4-й позиции. Но есть игра в запасе.

    На внутренней арене клуб провёл 13 матчей, набрав 25 очков. Плотность в лидирующей группе — высокая. Лидера БАТЭ от идущего в топ-4 «Динамо» отделяют 4 балла.

    Матчи с участием минской команды переносятся в связи с участием в Лиге конференций. Так уже были отложены на более поздний срок игры против «Немана» и идущего на 2-м месте «Энергетик-БГУ».

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    • В Лиге конференций «Динамо» играет во второй раз. Год назад белорусский клуб не смог одолеть польский «Пяст Гливиц» (0:2). В этом — задача пройти черногорскую команду.

    В случае успеха минские футболисты во 2-й стадии квалификации сразятся с израильской командой «Хапоэль Беэр-Шева».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Дечич» за 3.20, ничья оценивается в 3.15, на успех команды «Динамо» Минск — за 2.27

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    Абсолютно равные команды. Битва бронзовых призеров Черногории и Белоруссии. Кто окажется сильнее — сложно спрогнозировать. Есть вероятность, что игра получится закрытой.

    Исход противостояния может решить всего один мяч. Кто его забьет, наверняка одержит итоговую победу.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 за 2.72

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    «Дечич» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет дуэль в битве бронзовых призёров?
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