В четверг, 14 июля «Дечич» на своё поле примет минское «Динамо» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций. Начало матча в 21:45 (мск). «Дечич» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дечич»

Первый матч квалификации черногорская команда завершила миром с минским «Динамо» (1:1).

Причем клуб первым открыл счёт, но тут уже упустил преимущество. Оба мяча были забиты в первой половине встречи.

К слову, это второе участие коллектива в еврокубках. Дебют был в прошлом году. В 1-м раунде Лиги конференций было поражение от «Дриты» из Косово (1:3).

«Дечич» — бронзовый призёр чемпионата Черногории. В 36 матчах клуб набрал 56 очков, при этом одержав 15 побед, 11 игр завершили вничью.

Все прогнозы на Лигу конференций

Новый сезон в черногорском первенстве стартует 23 июля. Матч 1-го тура «Дечич»проведет в гостях против команды «Морнар».

«Динамо» Минск

Минское «Динамо» — бронзовый призер чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне команда идет на 4-й позиции. Но есть игра в запасе.

На внутренней арене клуб провёл 13 матчей, набрав 25 очков. Плотность в лидирующей группе — высокая. Лидера БАТЭ от идущего в топ-4 «Динамо» отделяют 4 балла.

Матчи с участием минской команды переносятся в связи с участием в Лиге конференций. Так уже были отложены на более поздний срок игры против «Немана» и идущего на 2-м месте «Энергетик-БГУ».

В Лиге конференций «Динамо» играет во второй раз. Год назад белорусский клуб не смог одолеть польский «Пяст Гливиц» (0:2). В этом — задача пройти черногорскую команду.

В случае успеха минские футболисты во 2-й стадии квалификации сразятся с израильской командой «Хапоэль Беэр-Шева».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Дечич» за 3.20, ничья оценивается в 3.15, на успех команды «Динамо» Минск — за 2.27

Абсолютно равные команды. Битва бронзовых призеров Черногории и Белоруссии. Кто окажется сильнее — сложно спрогнозировать. Есть вероятность, что игра получится закрытой.

Исход противостояния может решить всего один мяч. Кто его забьет, наверняка одержит итоговую победу.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 за 2.72