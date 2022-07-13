«Банфилд» на своем поле примет «Унион» Санта-Фе в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 03:30 по мск. «Банфилд» — «Унион» Санта-Фе: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Банфилд»

«Банфилд» по итогам семи туров текущего чемпионата Аргентины с 11 набранными очками идет на седьмой строке, но от второго места отстает лишь на три пункта.

У «зелено-белых» за всю турнирную дистанцию три выигрыша, два мировых исхода и столько же поражений. Причем первое фиаско было еще на старте сезона, а второе — в минувшем туре.

И последняя неудача состоялась как раз в домашней игре с предстоящим противником со счетом 2:3. Перед этим же коллектив трижды победил и два раза сыграл вничью.

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Что касается текущего кубкового турнира, то там «Банфилд» преодолел уже один этап, переиграв в рамках 1/32 финала на своем поле команду из четвертого дивизиона со счетом 3:1.

«Унион» Санта-Фе

«Унион» же по итогам семи туров текущего чемпионата Аргентины разместился на строку выше предстоящего противника, имея в своей копилке на два очка больше.

Клуб из Санта-Фе добился за всю турнирную дистанцию добыл четыре выигрыша, один поединок завершил вничью и потерпел два фиаско.

Как было сказано выше, коллектив в своей последней игре обыграл в рамках чемпионата предстоящего противника со счетом 3:2 на его поле, что стало третьей победой подряд на внутренней арене.

В данном же Кубке Арегнтины «Унион» также преодолел один раунд, переиграв в серии послематчевых пенальти команду из третьей лиги.

«Унион» обыграл «Банфилд» в последних двух их очных играх. Перед этим же три из двух матчей выиграл «Банфилд» при одной мировой. Причем три из этих встреч были верховыми.

Прогноз и ставка на «Банфилд» — «Унион» Санта-Фе

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Банфилда» — 2.30, победа «Униона» — 3.00, ничья — 3.43.

Проход: «Банфилда» — 1.80; «Униона» — 1.95.

Вряд ли команды и в кубковом поединке выдадут голевую феерию. Ожидаем, что на этот раз он сыграют более надежно у своих ворот, и выдадут на этот раз низовую встречу.