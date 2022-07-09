ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл ЖезусПочему Жезус покинул «Манчестер Сити» Лисандро МартинесМозги, мускулы и универсальность. Чем Лисандро Мартинес привлек топ-клубы АПЛ Иван ФедотовBack in USSR. За ретро-формой в российский хоккей вернулись и ретро-порядки
  • 14:24
    • Лоуренс Пилут расторг контракт с «Трактором»
  • 14:12
    • «Химки» и «Сочи» не определили сильнейшего в товарищеском матче
  • 13:42
    • Родриго договорился с «Реалом» о новом контракте
  • 13:32
    • «Локомотив» не отпустил Баринова в «Динамо»
  • 12:17
    • Teyon показала геймплейный трейлер Robocop: Rogue City и назвала дату релиза
  • 11:39
    • Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции
  • 11:27
    • «Аякс» сообщил о переходе Бергвейна
    Все новости спорта

    Виктория должна быть за канадцами

    «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, МЛС, 9 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ванкувер Уайткэпс»
    В очередном туре регулярного первенства МЛС «Ванкувер Уайткэпс» на своем поле примет «Миннесоту Юнайтед». Игра пройдет 9 июля и начнется в 05:30 по мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 09 Июля 2022 года

    «Ванкувер Уайткэпс»

    «Ванкувер» с 24 набранными очками в турнирной таблице Западной конференции идет на девятом месте, отставая от зоны плей-офф (седьмая строка) на два пункта.

    В своей последней игре чемпионата канадский клуб обыграл на своем поле лидера конференции «Лос-Анджелес» со счетом 1:0, тем самым третий раз подряд сохранив свои ворота на замке.

    Коэффициенты матча Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    Отметим, что проиграли «Уайткэпс» всего два из десяти предыдущих матчей в рамках МЛС, одержав за это время шесть побед и два поединка завершив мировыми исходами.

    Все прогнозы на футбол

    На своей же территории «Ванкувер» не знает горечи поражений на протяжении последних шести игр, выиграв четыре из них. При этом в половине случаев он не пропускал.

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота» имеет на своем счету те же 24 очка, но опережает «Ванкувер» по дополнительным показателям, занимая восьмое место на Западе.

    К данной игре «гагары» подходят после домашней победы над «Реал Солт-Лейк» со счетом 3:2, что стало для них второй викторий подряд с таким же результатом. Перед этим они потерпели три поражения подряд.

  • Мозги, мускулы и универсальность. Чем Лисандро Мартинес привлек топ-клубы АПЛ
  • Рассказываем о защитнике «Аякса», за которого ведут борьбу «МЮ» и «Арсенал»
  • Сегодня

    • Одержала же команда только одну победу в восьми матчах. На выезде у нее всего три победы в 12 последних поединках при двух ничьих и семи проигрышах.

    В последней игре этих клубов победил дома «Ванкувер» 2:1. До этого же канадцы не могли одолеть «Миннесоту» на протяжении четыре игр первенства, дважды проиграв при двух мировых.

    Прогноз и ставка на «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ванкувер Уайткэпс» предлагают — 2.36.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Миннесоты Юнайтед» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.58.

    Так как за девять предыдущих очных матчей этих клубов только один раз победила приезжая команда, тогда как в пяти встречах выигрывали хозяева, то наверняка ближе к виктории будут канадцы, на которых ставим с 0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кирьос — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Легенды Зенита — Легенды Спартака
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кайсар — Акжайык
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Аксу — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ислочь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Испания (Ж) — Финляндия (Ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Славия — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Дроэда Юнайтед — Дандолк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.74
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дроэда Юнайтед — Дандолк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Виктория должна быть за канадцами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры