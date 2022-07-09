В очередном туре регулярного первенства МЛС «Ванкувер Уайткэпс» на своем поле примет «Миннесоту Юнайтед». Игра пройдет 9 июля и начнется в 05:30 по мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Ванкувер» с 24 набранными очками в турнирной таблице Западной конференции идет на девятом месте, отставая от зоны плей-офф (седьмая строка) на два пункта.

В своей последней игре чемпионата канадский клуб обыграл на своем поле лидера конференции «Лос-Анджелес» со счетом 1:0, тем самым третий раз подряд сохранив свои ворота на замке.

Коэффициенты матча Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед 1 2.25 X 3.60 2 3.00 Ставка

Отметим, что проиграли «Уайткэпс» всего два из десяти предыдущих матчей в рамках МЛС, одержав за это время шесть побед и два поединка завершив мировыми исходами.

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На своей же территории «Ванкувер» не знает горечи поражений на протяжении последних шести игр, выиграв четыре из них. При этом в половине случаев он не пропускал.

«Миннесота Юнайтед»

«Миннесота» имеет на своем счету те же 24 очка, но опережает «Ванкувер» по дополнительным показателям, занимая восьмое место на Западе.

К данной игре «гагары» подходят после домашней победы над «Реал Солт-Лейк» со счетом 3:2, что стало для них второй викторий подряд с таким же результатом. Перед этим они потерпели три поражения подряд.

Одержала же команда только одну победу в восьми матчах. На выезде у нее всего три победы в 12 последних поединках при двух ничьих и семи проигрышах.

В последней игре этих клубов победил дома «Ванкувер» 2:1. До этого же канадцы не могли одолеть «Миннесоту» на протяжении четыре игр первенства, дважды проиграв при двух мировых.

Прогноз и ставка на «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ванкувер Уайткэпс» предлагают — 2.36.

На викторию «Миннесоты Юнайтед» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.58.

Так как за девять предыдущих очных матчей этих клубов только один раз победила приезжая команда, тогда как в пяти встречах выигрывали хозяева, то наверняка ближе к виктории будут канадцы, на которых ставим с 0.