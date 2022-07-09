9 июля в Броннице в Учебно-тренировочный центр ГУОР московское «Торпедо» сыграет с воронежским «Факелом» в товарищеском матче. Начало — в 15:00 по мск. «Торпедо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В прошлом сезоне московская команда выступала в первой российско лиге. Там она за 38 поединков набрала 75 очков и финишировать на первой строчке.

Таким образом, спустя семь лет «Торпедо» вновь будет выступать в высшей российском дивизионе. Новый сезон РПЛ уже стартует на следующей неделе и в первом туре москвичи сыграют против «Сочи».

В межсезонье столичная команда провела уже шесть товарищеских встреч. Отметим, что «автозаводцы» ни разу в них не проиграли, четыре раза победив в них и расписав две мировые.

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В этом месяце «торпедовцы» обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1. Что касаемо трансферов, то особо громких приобретений у москвичей нет.

«Факел»

Воронежский коллектив тоже сумел напрямую пробиться в российскую Премьер-лигу. Он занял итоговую вторую строчку, отстав как раз от «Торпедо» всего на один балл.

Отметим, что в официальных играх «Факел» имеет 4-матчевую победную серию, а вот результаты контрольных поединков пока неутешительные, так как обе встречи были проиграны.

Сначала «огоньки» уступили «Ростову» со счетом 0:2, а затем они оказались слабее московского «Локомотива», уступив со счетом 2:4. Пополнили свой состав они в основном свободными агентами, но громких имен нет.

В прошлом розыгрыше ФНЛ «Торпедо» в играх с «Факелом» набрал четыре очка, выиграв 1:0 на выезде и сыграв 2:2 дома. До этого дважды побеждали воронежцы и дважды были мировые.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Факел»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 2.38, победа «Факела» — 3.02, ничья — 3.10

«Торпедо» лучше проводит межсезонные матчи, но «Факел» достаточно остро и результативно действует в атаке, несмотря только на проигрыши в спаррингах. Поэтому в очном сражении вполне можно рассчитывать на обмен голами.