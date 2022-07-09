«Минск»
Эта команда проводит вполне приличный, как для себя, сезон. Нынешнее 5 место видится вполне позитивной диспозицией.
«Минск» обладает довольно сильной атакой. В 13 матчах «горожане» забили 22 раза.
Минувший тур чемпионата принес команде три очка. «Минск» на выезде не оставил шансов могилевскому «Днепру» (2:4).
Поединки с борисовцами складываются для команды не слишком удачно. Из пяти последних очных поединков «Минск» добыл одну викторию при трех поражениях.
БАТЭ
Несмотря на потери очков, БАТЭ является лидером и главным фаворитом текущего чемпионата Белоруссии.
При этом атакует борисовская команда довольно результативно: 24 мяча в 13 матчах. А вот оборона — вообще бетон: всего 6 пропущенных мячей.
Предыдущий тур сложился для БАТЭ не столь удачно. Дома команда потеряла очки в матче с «Энергетиком-БГУ» (1:1).
Наверняка в этом поединке борисовцы будут активно атаковать. Тем более, имеется мотивация оторваться от преследователей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.58, на ничью за 4.48, а на «Минск» — за 6.25.
«Минск» весьма неплохо атакует.
БАТЭ
«Минск» много забивает, а БАТЭ сейчас выглядит не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» или ничья с коэффициентом 2.55.