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    БАТЭ вновь потеряет очки?!

    «Минск» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Белоруссии, 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Минск» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 июля, начало — в 19:00 мск. «Минск» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 09 Июля 2022 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 19:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Минск»

    Эта команда проводит вполне приличный, как для себя, сезон. Нынешнее 5 место видится вполне позитивной диспозицией.

    «Минск» обладает довольно сильной атакой. В 13 матчах «горожане» забили 22 раза.

    Минувший тур чемпионата принес команде три очка. «Минск» на выезде не оставил шансов могилевскому «Днепру» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с борисовцами складываются для команды не слишком удачно. Из пяти последних очных поединков «Минск» добыл одну викторию при трех поражениях.

    БАТЭ

    Несмотря на потери очков, БАТЭ является лидером и главным фаворитом текущего чемпионата Белоруссии.

    При этом атакует борисовская команда довольно результативно: 24 мяча в 13 матчах. А вот оборона — вообще бетон: всего 6 пропущенных мячей.

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    • Предыдущий тур сложился для БАТЭ не столь удачно. Дома команда потеряла очки в матче с «Энергетиком-БГУ» (1:1).

    Наверняка в этом поединке борисовцы будут активно атаковать. Тем более, имеется мотивация оторваться от преследователей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.58, на ничью за 4.48, а на «Минск» — за 6.25.

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    «Минск» весьма неплохо атакует.

    БАТЭ в последнее время нередко теряет очки.

    «Минск» много забивает, а БАТЭ сейчас выглядит не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» или ничья с коэффициентом 2.55.

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    «Минск» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ вновь потеряет очки?!
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