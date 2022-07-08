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    Ожидается зрелищный футбол

    Испания (Ж) — Финляндия (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Евро-2022, 8 июня 2022 года

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    Прогноз и ставки на Испания (Ж) — Финляндия (Ж)
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    Фрагмент матча
    Женская сборная Испании на своем поле сыграет против женской сборной Финляндии в рамках первого тура Евро-2022. Матч состоится 8 июня, начало — 19:00 (мск). Испания (Ж) — Финляндия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания (Ж)

    Женская сборная Испании в отличие от мужской сборной, не является сильной командой по мировым результатам: первый раз на чемпионате Европы играла в 1997 году, вернувшись туда спустя целых 16 лет, а в чемпионатах мира не участвовала вообще.

    Но в этом году испанки великолепно выступили в квалификации на Чемпионат Мира заняв в группе В первое место и набрав 18 очков за 6 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперниц 45 голов, не пропустив при этом ни одного мяча.

    После этого женская сборная Испании в конце июня провела товарищеский матч против сборной Австралии, которую смогла разгромить на своем поле со счетом 7:0.

    А в начале июля испанки так же сыграли одну товарищескую встречу, но уже на поле Италии. В этом матче команды обменялись голами так и не определив сильнейшего разошлись ничьей — 1:1.

    Финляндия (Ж)

    Эта женская сборная является первым неофициальным обладателем Кубка мира (1979 год). После этого команда не добивалась значительных результатов на мировой арене.

    Женская сборная Финляндии в нынешней квалификации на Чемпионат Мира после 6-ти сыгранных матчей занимает третье место в группе А набрав 10 очков. Команда забила в ворота соперниц 14 голов, а пропустила — 6.

    В данный момент финки ведут борьбу за вторую строчку турнирной таблицы со сборной Ирландии, которая опережает их всего на 1 балл.

    Сборная Финляндии так же недавно провела два товарищеских поединка, но «бело-синие» не смогли показать хороших результатов и проиграли таким соперникам как Япония (1:5) и Нидерланды (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Испании в этом матче можно поставить за 1.03, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу Финляндии — за 36.00.

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    Прогноз — Женская сборная Испании — очень сильный и слаженный коллектив, который редко проигрывает своим соперникам. Тем более недавние товарищеские матчи показали в какой форме находятся команды, поэтому нас ожидает феерия голов и скорее всего все они будут от испанок.

    Ставка — Тотал матча больше 4 за 2.15.

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    Испания (Ж) — Финляндия (Ж): прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается зрелищный футбол
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