Испания (Ж)
Женская сборная Испании в отличие от мужской сборной, не является сильной командой по мировым результатам: первый раз на чемпионате Европы играла в 1997 году, вернувшись туда спустя целых 16 лет, а в чемпионатах мира не участвовала вообще.
Но в этом году испанки великолепно выступили в квалификации на Чемпионат Мира заняв в группе В первое место и набрав 18 очков за 6 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперниц 45 голов, не пропустив при этом ни одного мяча.
После этого женская сборная Испании в конце июня провела товарищеский матч против сборной Австралии, которую смогла разгромить на своем поле со счетом 7:0.
А в начале июля испанки так же сыграли одну товарищескую встречу, но уже на поле Италии. В этом матче команды обменялись голами так и не определив сильнейшего разошлись ничьей — 1:1.
Финляндия (Ж)
Эта женская сборная является первым неофициальным обладателем Кубка мира (1979 год). После этого команда не добивалась значительных результатов на мировой арене.
Женская сборная Финляндии в нынешней квалификации на Чемпионат Мира после 6-ти сыгранных матчей занимает третье место в группе А набрав 10 очков. Команда забила в ворота соперниц 14 голов, а пропустила — 6.
В данный момент финки ведут борьбу за вторую строчку турнирной таблицы со сборной Ирландии, которая опережает их всего на 1 балл.
Сборная Финляндии так же недавно провела два товарищеских поединка, но «бело-синие» не смогли показать хороших результатов и проиграли таким соперникам как Япония (1:5) и Нидерланды (2:0).
Прогноз и ставка
На победу Испании в этом матче можно поставить за 1.03, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу Финляндии — за 36.00.
Прогноз — Женская сборная Испании — очень сильный и слаженный коллектив, который редко проигрывает своим соперникам. Тем более недавние товарищеские матчи показали в какой форме находятся команды, поэтому нас ожидает феерия голов и скорее всего все они будут от испанок.
Ставка — Тотал матча больше 4 за 2.15.