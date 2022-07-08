Женская сборная Испании на своем поле сыграет против женской сборной Финляндии в рамках первого тура Евро-2022. Матч состоится 8 июня, начало — 19:00 (мск). Испания (Ж) — Финляндия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания (Ж)

Женская сборная Испании в отличие от мужской сборной, не является сильной командой по мировым результатам: первый раз на чемпионате Европы играла в 1997 году, вернувшись туда спустя целых 16 лет, а в чемпионатах мира не участвовала вообще.

Но в этом году испанки великолепно выступили в квалификации на Чемпионат Мира заняв в группе В первое место и набрав 18 очков за 6 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперниц 45 голов, не пропустив при этом ни одного мяча.

После этого женская сборная Испании в конце июня провела товарищеский матч против сборной Австралии, которую смогла разгромить на своем поле со счетом 7:0.

А в начале июля испанки так же сыграли одну товарищескую встречу, но уже на поле Италии. В этом матче команды обменялись голами так и не определив сильнейшего разошлись ничьей — 1:1.

Финляндия (Ж)

Эта женская сборная является первым неофициальным обладателем Кубка мира (1979 год). После этого команда не добивалась значительных результатов на мировой арене.

Женская сборная Финляндии в нынешней квалификации на Чемпионат Мира после 6-ти сыгранных матчей занимает третье место в группе А набрав 10 очков. Команда забила в ворота соперниц 14 голов, а пропустила — 6.

В данный момент финки ведут борьбу за вторую строчку турнирной таблицы со сборной Ирландии, которая опережает их всего на 1 балл.

Сборная Финляндии так же недавно провела два товарищеских поединка, но «бело-синие» не смогли показать хороших результатов и проиграли таким соперникам как Япония (1:5) и Нидерланды (2:0).

Прогноз и ставка

На победу Испании в этом матче можно поставить за 1.03, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу Финляндии — за 36.00.

Прогноз — Женская сборная Испании — очень сильный и слаженный коллектив, который редко проигрывает своим соперникам. Тем более недавние товарищеские матчи показали в какой форме находятся команды, поэтому нас ожидает феерия голов и скорее всего все они будут от испанок.

Ставка — Тотал матча больше 4 за 2.15.