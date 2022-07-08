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    Ликвидирует ли «Ланус» минимальный гандикап?

    «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Южноамериканский Кубок, 8 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»
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    «Ланус»
    В ночь на 8 июля в ответном поединке 1/8 финала Южноамериканского Кубка эквадорский «Индепендьенте дель Валле» на выезде сыграет против аргентинского «Лануса». Начало — в 01:15 по мск. «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланус»

    В первом поединке этих команд домашнюю победу одержал эквадорский коллектив со счетом 2:1, вырвав викторию только в компенсированное к матчу время. Хозяева имели подавляющее территориальное преимущество, но аргентинцы проводили удачные контратаки.

    Напомним, что «Ланус» сразу начал свое выступление в Южноамериканском Кубке и смог выиграть свою группу, набрав в шести играх 11 очков, выиграв три раза при двух мировых и одном фиаско.

    Аргентинский клуб смог опередить эквадорскую «Барселону Гуаякиль», уругвайский «Монтевидео Уондерерс» и венесуэльский «Метрополитанос».

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    В недавно стартовавшем чемпионате Аргентины «гранатовые» после 6-ти туров идут только 25-ми среди 28 участников, имея в своей копилке пять баллов. Сейчас у них серия из трех фиаско подряд.

    «Индепендьенте дель Валле»

    «Индепендьенте дель Валле» в данном соревновании оказался вылетев из Кубка Либертадорес, заняв на групповом этапе третье место в своем квартете.

    Эквадорский коллектив смог обогнать только бразильскую «Америку Минейро», уступив первые две строки колумбийской «Толиме» и бразильской «Атлетико Минейро».

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    • В шести проведенных поединках «черно-синие» заработали восемь баллов, дважды обыграв «Америку», а также расписав две домашние мировые с клубами, который вышли в следующий раунд. На выезде же они играли значительно хуже.

    В недавно завершившемся чемпионате Эквадора «Индепендьенте дель Валле» стал лишь четвертым, отстав от победителя на три очка. К данной же игре клуб подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, трижды победив за это время.

    Прогноз и ставка на «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лануса» — 2.15, победа «Индепендьенте дель Валле» — 3.38, ничья — 3.40.

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    Проход: «Лануса» — 1.48; «Индепендьенте дель Валле» — 2.65.

    Эквадорцы так и не смогли дома сделать хороший задел в первом матче этих команд. А так как в гостях «Индепендьенте дель Валле» выступает довольно-таки туго, то аргентинцы вполне могут ликвидировать минимальный гандикап. В общем, прогнозируем проход «Лануса».

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    «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. Ликвидирует ли «Ланус» минимальный гандикап?
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