В ночь на 8 июля в ответном поединке 1/8 финала Южноамериканского Кубка эквадорский «Индепендьенте дель Валле» на выезде сыграет против аргентинского «Лануса». Начало — в 01:15 по мск. «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланус»

В первом поединке этих команд домашнюю победу одержал эквадорский коллектив со счетом 2:1, вырвав викторию только в компенсированное к матчу время. Хозяева имели подавляющее территориальное преимущество, но аргентинцы проводили удачные контратаки.

Напомним, что «Ланус» сразу начал свое выступление в Южноамериканском Кубке и смог выиграть свою группу, набрав в шести играх 11 очков, выиграв три раза при двух мировых и одном фиаско.

Аргентинский клуб смог опередить эквадорскую «Барселону Гуаякиль», уругвайский «Монтевидео Уондерерс» и венесуэльский «Метрополитанос».

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В недавно стартовавшем чемпионате Аргентины «гранатовые» после 6-ти туров идут только 25-ми среди 28 участников, имея в своей копилке пять баллов. Сейчас у них серия из трех фиаско подряд.

«Индепендьенте дель Валле»

«Индепендьенте дель Валле» в данном соревновании оказался вылетев из Кубка Либертадорес, заняв на групповом этапе третье место в своем квартете.

Эквадорский коллектив смог обогнать только бразильскую «Америку Минейро», уступив первые две строки колумбийской «Толиме» и бразильской «Атлетико Минейро».

В шести проведенных поединках «черно-синие» заработали восемь баллов, дважды обыграв «Америку», а также расписав две домашние мировые с клубами, который вышли в следующий раунд. На выезде же они играли значительно хуже.

В недавно завершившемся чемпионате Эквадора «Индепендьенте дель Валле» стал лишь четвертым, отстав от победителя на три очка. К данной же игре клуб подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, трижды победив за это время.

Прогноз и ставка на «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лануса» — 2.15, победа «Индепендьенте дель Валле» — 3.38, ничья — 3.40.

Проход: «Лануса» — 1.48; «Индепендьенте дель Валле» — 2.65.

Эквадорцы так и не смогли дома сделать хороший задел в первом матче этих команд. А так как в гостях «Индепендьенте дель Валле» выступает довольно-таки туго, то аргентинцы вполне могут ликвидировать минимальный гандикап. В общем, прогнозируем проход «Лануса».