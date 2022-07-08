«Ланус»
В первом поединке этих команд домашнюю победу одержал эквадорский коллектив со счетом 2:1, вырвав викторию только в компенсированное к матчу время. Хозяева имели подавляющее территориальное преимущество, но аргентинцы проводили удачные контратаки.
Напомним, что «Ланус» сразу начал свое выступление в Южноамериканском Кубке и смог выиграть свою группу, набрав в шести играх 11 очков, выиграв три раза при двух мировых и одном фиаско.
Аргентинский клуб смог опередить эквадорскую «Барселону Гуаякиль», уругвайский «Монтевидео Уондерерс» и венесуэльский «Метрополитанос».
В недавно стартовавшем чемпионате Аргентины «гранатовые» после 6-ти туров идут только 25-ми среди 28 участников, имея в своей копилке пять баллов. Сейчас у них серия из трех фиаско подряд.
«Индепендьенте дель Валле»
«Индепендьенте дель Валле» в данном соревновании оказался вылетев из Кубка Либертадорес, заняв на групповом этапе третье место в своем квартете.
Эквадорский коллектив смог обогнать только бразильскую «Америку Минейро», уступив первые две строки колумбийской «Толиме» и бразильской «Атлетико Минейро».
В шести проведенных поединках «черно-синие» заработали восемь баллов, дважды обыграв «Америку», а также расписав две домашние мировые с клубами, который вышли в следующий раунд. На выезде же они играли значительно хуже.
В недавно завершившемся чемпионате Эквадора «Индепендьенте дель Валле» стал лишь четвертым, отстав от победителя на три очка. К данной же игре клуб подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, трижды победив за это время.
Прогноз и ставка на «Ланус» — «Индепендьенте дель Валле»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лануса» — 2.15, победа «Индепендьенте дель Валле» — 3.38, ничья — 3.40.
Проход: «Лануса» — 1.48; «Индепендьенте дель Валле» — 2.65.
Эквадорцы так и не смогли дома сделать хороший задел в первом матче этих команд. А так как в гостях «Индепендьенте дель Валле» выступает довольно-таки туго, то аргентинцы вполне могут ликвидировать минимальный гандикап. В общем, прогнозируем проход «Лануса».