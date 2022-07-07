«УЭ Санта-Колома»
По итогам минувшего сезона «УЭ Санта-Колома» заняла итоговое 2 место в чемпионате Андорры, отстав на 3 очка от «Интер Клуб Эскальдес».
Вот только с атакой у команды явно не ладится. «УЭ Санта-Колома» в 27 матчах смогла забить только 37 мячей.
Да и вообще, «УЭ Санта-Колома» не балует стабильностью результатов. Между тем, побороться с исландцами команда может.
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У «УЭ Санта-Колома» давно не было официальных матчей, что может сыграть свою негативную роль.
«Брейдаблик»
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Исландии. Шансы на чемпионство у «Брейдаблика» прекрасные.
Команда уверенно лидирует в своем чемпионате. Причем «Брейдаблик» опережает ближайшего конкурента на 9 очков.
В минувшем туре чемпионата «Брейдаблик» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Вестманнаэйяром» (0:0).
С реализацией у команды дело спорится. В 12 матчах чемпионата Исландии забито уже 35 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брейдаблик» за 1.38, на ничью за 5.35, а на «УЭ Санта-Колома» — за 6.80.
«УЭ Санта-Колома» явно сыграет от обороны.
«Брейдаблик»
Исландцы выглядят мощнее, к тому же надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.55.