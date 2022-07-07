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    Забивать будут не все!

    «УЭ Санта-Колома» — «Брейдаблик». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Брейдаблик»
    «УЭ Санта-Колома» сыграет на своем поле с «Брейдабликом» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 18:00 мск. «УЭ Санта-Колома» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    УЭ Санта-Колома
  • Лига конференций. Квалификация
    •  УЭ Санта-Колома 18:00 Брейдаблик Брейдаблик
  • Лига конференций. Квалификация
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    «УЭ Санта-Колома»

    По итогам минувшего сезона «УЭ Санта-Колома» заняла итоговое 2 место в чемпионате Андорры, отстав на 3 очка от «Интер Клуб Эскальдес».

    Вот только с атакой у команды явно не ладится. «УЭ Санта-Колома» в 27 матчах смогла забить только 37 мячей.

    Да и вообще, «УЭ Санта-Колома» не балует стабильностью результатов. Между тем, побороться с исландцами команда может.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    У «УЭ Санта-Колома» давно не было официальных матчей, что может сыграть свою негативную роль.

    «Брейдаблик»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Исландии. Шансы на чемпионство у «Брейдаблика» прекрасные.

    Команда уверенно лидирует в своем чемпионате. Причем «Брейдаблик» опережает ближайшего конкурента на 9 очков.

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    • В минувшем туре чемпионата «Брейдаблик» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Вестманнаэйяром» (0:0).

    С реализацией у команды дело спорится. В 12 матчах чемпионата Исландии забито уже 35 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брейдаблик» за 1.38, на ничью за 5.35, а на «УЭ Санта-Колома» — за 6.80.

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    «УЭ Санта-Колома» явно сыграет от обороны.

    «Брейдаблик» весьма неплохо атакует.

    Исландцы выглядят мощнее, к тому же надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.55.

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    «УЭ Санта-Колома» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все!
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