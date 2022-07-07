«УЭ Санта-Колома» сыграет на своем поле с «Брейдабликом» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 18:00 мск. «УЭ Санта-Колома» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«УЭ Санта-Колома»

По итогам минувшего сезона «УЭ Санта-Колома» заняла итоговое 2 место в чемпионате Андорры, отстав на 3 очка от «Интер Клуб Эскальдес».

Вот только с атакой у команды явно не ладится. «УЭ Санта-Колома» в 27 матчах смогла забить только 37 мячей.

Да и вообще, «УЭ Санта-Колома» не балует стабильностью результатов. Между тем, побороться с исландцами команда может.

Все прогнозы на Лигу конференций

У «УЭ Санта-Колома» давно не было официальных матчей, что может сыграть свою негативную роль.

«Брейдаблик»

Эта команда является одним из лидеров чемпионата Исландии. Шансы на чемпионство у «Брейдаблика» прекрасные.

Команда уверенно лидирует в своем чемпионате. Причем «Брейдаблик» опережает ближайшего конкурента на 9 очков.

В минувшем туре чемпионата «Брейдаблик» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Вестманнаэйяром» (0:0).

С реализацией у команды дело спорится. В 12 матчах чемпионата Исландии забито уже 35 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брейдаблик» за 1.38, на ничью за 5.35, а на «УЭ Санта-Колома» — за 6.80.

«УЭ Санта-Колома» явно сыграет от обороны.

«Брейдаблик» весьма неплохо атакует .

Исландцы выглядят мощнее, к тому же надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.55.