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    Сможет ли «Сантос» обыграть «Тачиру»?

    «Сантос» — «Депортиво Тачира». Прогноз (к. 2.29) и ставки на Южноамериканский кубок 7 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Депортиво Тачира»
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    Безвыигрышная серия «Сантоса» составляет уже пять матчей
    Бразильский «Сантос» сыграет против венесуэльского «Депортиво Тачира» в рамках ответного матча 1/8 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 7 июля, начало — в 03:30 мск. «Сантос» — «Депортиво Тачира»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Июля 2022 года
    Сантос
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  • Бразилия. Серия А
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    «Сантос»

    Первая встреча «Сантоса» и «Тачиры» завершилась вничью — 1:1. И бразильцы должны быть довольны этим результатом.

    Легендарный клуб забил ответный мяч незадолго до финального свистка, хотя вполне мог пропустить еще несколько мячей и уступить с не самым приятным счетом. В общем, повезло.

    На групповом этапе Южноамериканского кубка (аналог европейской Лиги Европы) «Сантос» занял первое место, набрав в шести матчах 11 очков, но при этом забив лишь семь мячей.

    Также важно отметить, что безвыигрышная серия «Сантоса» составляет уже пять матчей (три ничьи и два поражения). А если взять 12 предыдущих матчей, то на этом отрезке у него лишь одна победа.

    На своем поле «Сантос» не побеждает с 19 мая, когда с трудом выиграл у чилийского «Унион Ла Калера».

    «Депортиво Тачира»

    Между тем, в «Тачире» наверняка были разочарованы исходом первой игры с бразильцами.

    Клуб из Венесуэлы действительно заслуживал большего, но под конец матча пропустил нелепый гол.

    «Тачира» попала в плей-офф Южноамериканского кубка по итогам группового этапа Кубка Либертадорес. Команде Алекса Паллареса не хватило всего лишь одного очка, чтобы продолжить выступления в главном турнире Латинской Америки.

    В отличие от «Сантоса», «Тачира» выиграла половину из десяти предыдущих матчей. При этом лишь в двух венесуэльцы не забили ни одного мяча.

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    Правда, в гостях «Тачира» все-таки выглядит не так убедительно, как дома. Об этом свидетельствуют в том числе шесть поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Сантос» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Тачиры» — за 8.60.

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    И это намек на то, что дома бразильцы сыграют намного лучше и спокойно выйдут в следующий раз. Не факт.

    Похоже, это тот случай, когда лучше обойти стороны ставку на фаворита, а тем более за такой коэффициент.

    Наш выбор — ставка на обе команды забьют за 2.29. Как ни крути, а «Сантос» не выглядит непробиваемым.

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    «Сантос» — «Депортиво Тачира»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сантос» обыграть «Тачиру»?
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