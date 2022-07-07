Бразильский «Сантос» сыграет против венесуэльского «Депортиво Тачира» в рамках ответного матча 1/8 финала Южноамериканского кубка. Матч пройдет 7 июля, начало — в 03:30 мск. «Сантос» — «Депортиво Тачира»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

Первая встреча «Сантоса» и «Тачиры» завершилась вничью — 1:1. И бразильцы должны быть довольны этим результатом.

Легендарный клуб забил ответный мяч незадолго до финального свистка, хотя вполне мог пропустить еще несколько мячей и уступить с не самым приятным счетом. В общем, повезло.

На групповом этапе Южноамериканского кубка (аналог европейской Лиги Европы) «Сантос» занял первое место, набрав в шести матчах 11 очков, но при этом забив лишь семь мячей.

Также важно отметить, что безвыигрышная серия «Сантоса» составляет уже пять матчей (три ничьи и два поражения). А если взять 12 предыдущих матчей, то на этом отрезке у него лишь одна победа.

На своем поле «Сантос» не побеждает с 19 мая, когда с трудом выиграл у чилийского «Унион Ла Калера».

«Депортиво Тачира»

Между тем, в «Тачире» наверняка были разочарованы исходом первой игры с бразильцами.

Клуб из Венесуэлы действительно заслуживал большего, но под конец матча пропустил нелепый гол.

«Тачира» попала в плей-офф Южноамериканского кубка по итогам группового этапа Кубка Либертадорес. Команде Алекса Паллареса не хватило всего лишь одного очка, чтобы продолжить выступления в главном турнире Латинской Америки.

В отличие от «Сантоса», «Тачира» выиграла половину из десяти предыдущих матчей. При этом лишь в двух венесуэльцы не забили ни одного мяча.

Все прогнозы на футбол

Правда, в гостях «Тачира» все-таки выглядит не так убедительно, как дома. Об этом свидетельствуют в том числе шесть поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Сантос» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Тачиры» — за 8.60.

И это намек на то, что дома бразильцы сыграют намного лучше и спокойно выйдут в следующий раз. Не факт.

Похоже, это тот случай, когда лучше обойти стороны ставку на фаворита, а тем более за такой коэффициент.

Наш выбор — ставка на обе команды забьют за 2.29. Как ни крути, а «Сантос» не выглядит непробиваемым.