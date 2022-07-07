«Сантос»
Первая встреча «Сантоса» и «Тачиры» завершилась вничью — 1:1. И бразильцы должны быть довольны этим результатом.
Легендарный клуб забил ответный мяч незадолго до финального свистка, хотя вполне мог пропустить еще несколько мячей и уступить с не самым приятным счетом. В общем, повезло.
На групповом этапе Южноамериканского кубка (аналог европейской Лиги Европы) «Сантос» занял первое место, набрав в шести матчах 11 очков, но при этом забив лишь семь мячей.
Также важно отметить, что безвыигрышная серия «Сантоса» составляет уже пять матчей (три ничьи и два поражения). А если взять 12 предыдущих матчей, то на этом отрезке у него лишь одна победа.
На своем поле «Сантос» не побеждает с 19 мая, когда с трудом выиграл у чилийского «Унион Ла Калера».
«Депортиво Тачира»
Между тем, в «Тачире» наверняка были разочарованы исходом первой игры с бразильцами.
Клуб из Венесуэлы действительно заслуживал большего, но под конец матча пропустил нелепый гол.
«Тачира» попала в плей-офф Южноамериканского кубка по итогам группового этапа Кубка Либертадорес. Команде Алекса Паллареса не хватило всего лишь одного очка, чтобы продолжить выступления в главном турнире Латинской Америки.
В отличие от «Сантоса», «Тачира» выиграла половину из десяти предыдущих матчей. При этом лишь в двух венесуэльцы не забили ни одного мяча.
Правда, в гостях «Тачира» все-таки выглядит не так убедительно, как дома. Об этом свидетельствуют в том числе шесть поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Сантос» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Тачиры» — за 8.60.
И это намек на то, что дома бразильцы сыграют намного лучше и спокойно выйдут в следующий раз. Не факт.
Похоже, это тот случай, когда лучше обойти стороны ставку на фаворита, а тем более за такой коэффициент.
Наш выбор — ставка на обе команды забьют за 2.29. Как ни крути, а «Сантос» не выглядит непробиваемым.