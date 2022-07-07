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    «Ростов» разгромит «Форте»?

    «Ростов» — «Форте». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Форте»
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    Дмитрий Полоз
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Форте» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 июля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Форте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ростов»

    Ростовчане в контрольных матчах смотрятся вполне прилично. Убедительной вышла и последняя виктория над «Кубанью» (2:0).

    Особенно сильно выглядела атака «Ростов», в которой тон задавал Дмитрий Полоз. В активе форварда один из голов.

    Да и вообще, команда Валерия Карпина растет и развивается. Вроде бы и состав тот же, но и прогрессировать есть куда.

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    Безусловно, «Ростов» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против команды второй лиги команда Карпина имеет заметное превосходство в классе.

    «Форте»

    Клуб третьего по рангу дивизиона России едва ли способен оказать слишком серьезное сопротивление не последнему полпреду элиты.

    Правда, «Форте» довольно неплохо смотрелся в матче с «Краснодаром». Однако в итоге команда уступила со счетом 2:1.

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    • Разумеется, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.

    Вот только сможет ли оборона «Форте» сдержать быстрых форвардов ростовчан — еще тот ребус.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.22, на ничью за 6.90, а на «Форте» — за 9.00.

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    Ростовчане наверняка будут атаковать с первых минут матча.

    «Форте» наверняка будет действовать от обороны.

    Подопечные Карпина прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Ростова» -2.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Ростов» — «Форте»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» разгромит «Форте»?
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