«Ростов» сыграет на своем поле с «Форте» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 июля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Форте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Ростовчане в контрольных матчах смотрятся вполне прилично. Убедительной вышла и последняя виктория над «Кубанью» (2:0).

Особенно сильно выглядела атака «Ростов», в которой тон задавал Дмитрий Полоз. В активе форварда один из голов.

Да и вообще, команда Валерия Карпина растет и развивается. Вроде бы и состав тот же, но и прогрессировать есть куда.

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Безусловно, «Ростов» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против команды второй лиги команда Карпина имеет заметное превосходство в классе.

«Форте»

Клуб третьего по рангу дивизиона России едва ли способен оказать слишком серьезное сопротивление не последнему полпреду элиты.

Правда, «Форте» довольно неплохо смотрелся в матче с «Краснодаром». Однако в итоге команда уступила со счетом 2:1.

Разумеется, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.

Вот только сможет ли оборона «Форте» сдержать быстрых форвардов ростовчан — еще тот ребус.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.22, на ничью за 6.90, а на «Форте» — за 9.00.

Ростовчане наверняка будут атаковать с первых минут матча .

«Форте» наверняка будет действовать от обороны.

Подопечные Карпина прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Ростова» -2.5 с коэффициентом 2.30.