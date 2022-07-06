6 июля в Турку состоится матч 1/8 квалификации Лиги конференций между «Интером» и «Дритой». Встреча начнется в 18:00 мск. «Интер» Турку — «Дрита»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер» Турку

Финский коллектив входит в топ-4 чемпионата страны, где после 13 туров имеет 18 очков. К матчу команда могла бы подойти с беспроигрышной серий, если бы не поражение.

«Интер» не проигрывал 8 поединков до очередного поединка в чемпионате Финляндии. 2 июля клуб проиграл «Лахти» со счетом 0:2.

Ранее «черно-синие» пробились в полуфинал Кубка Финляндии, одолев в серии пенальти ХИК. Также команда с крупным счетом победила «Лахти» (5:1).

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На выезде «Интер» не уступает уже на протяжении пяти выступлений.

«Дрита»

Гости финишировали в чемпионате Косова вторыми, набрав 64 очка. За 36 туров они выиграли 18 раз и потерпели только 8 поражений.

Кроме того, в концовке прошедшего сезона «Дрита» стала финалистом Кубка страны. В заключительном матче турнира команда со счетом 1:2 проиграла «Лапи».

В июне «интеллигенты» провели три товарищеских поединка. В первом они разошлись ничьей с «Македонией» (2:2). Далее «Дрита» обыграла чемпиона ФК «Балканы» (1:0) и клуб «Струга» (3:1).

В прошлом сезоне клуб вылетел из квалификации турнира в первом же раунде, уступив «Дечичу» 1:2.

Прогноз и ставка

«Интер» букмекеры оценивают котировкой 1.92. На победу «Дриты» можно поставить с коэффициентом 3.90.

«Интер» имеет больше опыта выступлений в европейских турнирах, точнее в квалификационных раундах. Это будет четвертый сезон подряд для хозяев, когда они выступают в отборочном цикле еврокубка.

Коллектив из Турку имеет отличный игровой тонус, так как чемпионат Финляндии проводится прямо сейчас. Это будет одним из главных преимуществ «Интера». Рекомендуем поставить на его победу.