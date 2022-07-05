«Орландо» и «ДС Юнайтед» встретятся 5 июля на «Эксплория Стэдиум». Матч регулярного сезона МЛС начнется в 02:00 мск. «Орландо» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» занимает 5 место в таблице Востока. Нельзя сказать, что команда закрепилась, поскольку плотность очень высокая. очередное поражение может откинуть клуб ниже.

В прошлом матче коллектив потерпел неудачу, проиграв минимально «Цинциннати». За последние 4 матча МЛС это было второе фиаско «Сити». Ранее он уступил «Далласу» (1:3).

Также отметим ничью с «Революшн» (1:1) и домашнюю победу над «Хьюстоном» (2:1). 30 июня был последний поединок, в котором «Орландо» выбил для себя путевку в полуфинал Кубка США. В серии пенальти клуб обыграл «Нэшвилл».

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Стоит добавить, что «Орландо» еще ни разу в этом розыгрыше не играл на своем поле вничью.

«ДС Юнайтед»

Гости замыкают список 14 команд Восточной конференции с 14 очками на счету и даже в случае победы подняться со дна не удастся.

Крайне неудачная серия команды наталкивает на мысль, что она будет продолжаться. «ДС Юнайтед» проиграл 3 матча подряд и не может выиграть уже 7 поединков.

В конце мая коллектив крупно проиграл «Ред Буллс» (1:4). В июне у него были поражения в матчах с «Чикаго» (0:1) и «Нэшвиллом» (1:3).

Гостевая серия насчитывает 4 поединка без побед. В трех из четырех случаев ДС пропускал больше гола.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров ожидаемые — 1.89 на победу «Орландо» и 4.00 на победу «ДС Юнайтед».

ДС дважды проиграл «Орландо» в прошлом сезоне. Скорее всего, команде ничего не светит и в этот раз.

«Орландо» важно набрать 3 очка, чтобы продолжить борьбу за лидерство в таблице. Рекомендуется поставить в этой битве на хозяев.

Также можно заиграть ставку на тотал больше 2.5, так как гости много пропускают на выезде.