ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс? РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона
  • 01:29
    • Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона»-2022
  • 21:58
    • Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
  • 19:37
    • Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
  • 19:30
    • Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий
  • 19:17
    • «Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра
    Все новости спорта

    Ожидать ли победы «Орландо» и крупного исхода?

    «Орландо» — «ДС Юнайтед». Прогноз (к. 1.89), ставки на футбол, МЛС, 5 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «ДС Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Орландо»
    «Орландо» и «ДС Юнайтед» встретятся 5 июля на «Эксплория Стэдиум». Матч регулярного сезона МЛС начнется в 02:00 мск. «Орландо» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 05 Июля 2022 года
    Орландо Сити
  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:00 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
  • Вашингтон
    •

    «Орландо»

    «Орландо» занимает 5 место в таблице Востока. Нельзя сказать, что команда закрепилась, поскольку плотность очень высокая. очередное поражение может откинуть клуб ниже.

    В прошлом матче коллектив потерпел неудачу, проиграв минимально «Цинциннати». За последние 4 матча МЛС это было второе фиаско «Сити». Ранее он уступил «Далласу» (1:3).

    Также отметим ничью с «Революшн» (1:1) и домашнюю победу над «Хьюстоном» (2:1). 30 июня был последний поединок, в котором «Орландо» выбил для себя путевку в полуфинал Кубка США. В серии пенальти клуб обыграл «Нэшвилл».

    Все прогнозы на футбол

    Стоит добавить, что «Орландо» еще ни разу в этом розыгрыше не играл на своем поле вничью.

    «ДС Юнайтед»

    Гости замыкают список 14 команд Восточной конференции с 14 очками на счету и даже в случае победы подняться со дна не удастся.

    Крайне неудачная серия команды наталкивает на мысль, что она будет продолжаться. «ДС Юнайтед» проиграл 3 матча подряд и не может выиграть уже 7 поединков.

  • Молодые ветра. Какие звезды зажглись на юношеском Евро-2022?
  • Знакомимся с лучшими молодыми талантами турнира в Словакии
  • 30/06/2022

    • В конце мая коллектив крупно проиграл «Ред Буллс» (1:4). В июне у него были поражения в матчах с «Чикаго» (0:1) и «Нэшвиллом» (1:3).

    Гостевая серия насчитывает 4 поединка без побед. В трех из четырех случаев ДС пропускал больше гола.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров ожидаемые — 1.89 на победу «Орландо» и 4.00 на победу «ДС Юнайтед».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    ДС дважды проиграл «Орландо» в прошлом сезоне. Скорее всего, команде ничего не светит и в этот раз.

    «Орландо» важно набрать 3 очка, чтобы продолжить борьбу за лидерство в таблице. Рекомендуется поставить в этой битве на хозяев.

    Также можно заиграть ставку на тотал больше 2.5, так как гости много пропускают на выезде.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Цинциннати
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уракан — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Накашима — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кублер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Химки — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ордабасы — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Орландо» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Ожидать ли победы «Орландо» и крупного исхода?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры