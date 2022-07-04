«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. Отставание от идущего первым «Монреаля» составляет лишь одно очко.
В прошлом туре у «Сити» был сумасшедший матч против «Цинциннати», в котором они уступали 0:3, потом вели 4:3, но в итоге — ничья 4:4.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед
Безвыигрышная серия команды Ника Кашинга составляет уже четыре матча — два поражения и две ничьи.
В конце июня «Нью-Йорк Сити» сыграл вничью с «Колорадо» и уступил «Филадельфии». Еще одно поражение было в Открытом кубке от «Нью-Йорк Ред Буллз».
«Сити» потерпел лишь одно поражение в девяти домашних матчах МЛС.
«Атланта Юнайтед»
«Атланта» тем временем находится на 11-й строчке на Востоке, набрав в 16-ти матчах 19 очков.
Команда Гонсало Пинеды неудачно провела недавние матчи. Сначала «Атланта» уступили «Торонто», а затем проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз». В обоих случаях это были выездные матчи.
И тут важно знать, что «Атланта» потерпела шесть поражений в восьми гостевых матчах текущей «регулярки». Дома она играет заметно лучше.
«Атланта» пропустила десять мячей в пяти предыдущих матчах МЛС на выезде.
Прогноз и ставка
На «НЙ Сити» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Атланты» — за 5.30.
Пожалуй, здесь лучше взять победу хозяев. «Атланта» действительно очень слабо проводит гостевые встречи.
И кроме того, «Нью-Йорк Сити» выиграл три предыдущих домашних матча против «Атланты». Скорее всего, команда Кашинга продлит серию.
Ставка — победа «Нью-Йорк Сити» + тотал больше 1,5 за 1.87.