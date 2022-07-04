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    «Атланта» снова проиграет на поле «Нью-Йорк Сити»?

    «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат МЛС 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»
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    «НЙ Сити» потерпел лишь одно поражение в девяти домашних матчах МЛС
    «Нью-Йорк Сити» сыграе на своем поле против «Атланты Юнайтед» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 4 июля в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2022 года

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. Отставание от идущего первым «Монреаля» составляет лишь одно очко.

    В прошлом туре у «Сити» был сумасшедший матч против «Цинциннати», в котором они уступали 0:3, потом вели 4:3, но в итоге — ничья 4:4.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    Безвыигрышная серия команды Ника Кашинга составляет уже четыре матча — два поражения и две ничьи.

    В конце июня «Нью-Йорк Сити» сыграл вничью с «Колорадо» и уступил «Филадельфии». Еще одно поражение было в Открытом кубке от «Нью-Йорк Ред Буллз».

    «Сити» потерпел лишь одно поражение в девяти домашних матчах МЛС.

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта» тем временем находится на 11-й строчке на Востоке, набрав в 16-ти матчах 19 очков.

    Команда Гонсало Пинеды неудачно провела недавние матчи. Сначала «Атланта» уступили «Торонто», а затем проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз». В обоих случаях это были выездные матчи.

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    И тут важно знать, что «Атланта» потерпела шесть поражений в восьми гостевых матчах текущей «регулярки». Дома она играет заметно лучше.

    «Атланта» пропустила десять мячей в пяти предыдущих матчах МЛС на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «НЙ Сити» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Атланты» — за 5.30.

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    Пожалуй, здесь лучше взять победу хозяев. «Атланта» действительно очень слабо проводит гостевые встречи.

    И кроме того, «Нью-Йорк Сити» выиграл три предыдущих домашних матча против «Атланты». Скорее всего, команда Кашинга продлит серию.

    Ставка — победа «Нью-Йорк Сити» + тотал больше 1,5 за 1.87.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Атланта» снова проиграет на поле «Нью-Йорк Сити»?
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