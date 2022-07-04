В матче регулярного чемпионата МЛС сойдутся «Нэшвилл» и «Портленд Тимберс». Поединок назначен на 4 июля 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Желтые» занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав 26 очков за 17 матчей. Этот коллектив забил 24 гола, а пропустил — 19.

«Нэшвилл» в нынешнем сезоне 7 раз смог обыграть своих соперников, 5 раз проиграл и 5 раз довольствовался ничейными результатами.

Коэффициенты матча Нэшвилл — Портленд Тимберс 1 1.62 X 4.00 2 5.40 Ставка

На протяжение всего сезона «желтые» показывают нестабильные результаты. В позапрошлом туре команда проиграла дома «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

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В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

«Портленд Тимберс»

Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Портленд Тимберс» находится на восьмом месте в таблице.

«Портленд Тимберс» в 18 матчах забил 27 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 27 раз.

В минувшем туре «Портленд Тимберс» добыл три очка. Дома команда переиграла «Хьюстон Динамо» (2:1).

В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, франчайз не знает поражений при двух победах и ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.