«Нэшвилл»
«Желтые» занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав 26 очков за 17 матчей. Этот коллектив забил 24 гола, а пропустил — 19.
«Нэшвилл» в нынешнем сезоне 7 раз смог обыграть своих соперников, 5 раз проиграл и 5 раз довольствовался ничейными результатами.
Коэффициенты матча Нэшвилл — Портленд Тимберс
На протяжение всего сезона «желтые» показывают нестабильные результаты. В позапрошлом туре команда проиграла дома «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).
В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
«Портленд Тимберс»
Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Портленд Тимберс» находится на восьмом месте в таблице.
«Портленд Тимберс» в 18 матчах забил 27 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 27 раз.
В минувшем туре «Портленд Тимберс» добыл три очка. Дома команда переиграла «Хьюстон Динамо» (2:1).
В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, франчайз не знает поражений при двух победах и ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.