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    Удержится ли «Нэшвилл» на пятом месте?

    «Нэшвилл» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 2.80), ставки на футбол, МЛС, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Портленд Тимберс»
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    «Нэшвилл» идет на 5-й строчке
    В матче регулярного чемпионата МЛС сойдутся «Нэшвилл» и «Портленд Тимберс». Поединок назначен на 4 июля 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2022 года
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    «Нэшвилл»

    «Желтые» занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав 26 очков за 17 матчей. Этот коллектив забил 24 гола, а пропустил — 19.

    «Нэшвилл» в нынешнем сезоне 7 раз смог обыграть своих соперников, 5 раз проиграл и 5 раз довольствовался ничейными результатами.

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Портленд Тимберс

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
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    На протяжение всего сезона «желтые» показывают нестабильные результаты. В позапрошлом туре команда проиграла дома «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    «Портленд Тимберс»

    Эта команда выступает, в целом, ниже своего привычного уровня. «Портленд Тимберс» находится на восьмом месте в таблице.

    «Портленд Тимберс» в 18 матчах забил 27 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила 27 раз.

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    • В минувшем туре «Портленд Тимберс» добыл три очка. Дома команда переиграла «Хьюстон Динамо» (2:1).

    В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, франчайз не знает поражений при двух победах и ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Нэшвилл» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Нэшвилл» на пятом месте?
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